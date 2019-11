Sergio Llull subió a sus redes una foto junto con Gabriel Deck, el héroe de la victoria ante Baskonia Crédito: @23Llull

4 de noviembre de 2019 • 10:46

En silencio se va ganando un lugar en el club más importante del universo FIBA. Por momentos su presencia dentro del campo parece no tener incidencia, pero cuando se revisan las planillas, sus puntos, rebotes y asistencias están por encima de la media. Y cuando le dan la responsabilidad de resolver un momento complejo, él se encarga de la misión. Gabriel Deck se está convirtiendo en un arma letal para Real Madrid, una de esas ocultas, pero que cuando entra en acción deja sin aliento al rival.

Así sucedió en la victoria del equipo merengue ante Baskonia, cuando el entrenador Pablo Laso diseñó una acción para cerrar el juego, con el partido igualado en 89 puntos y con 6 segundos para que termine el encuentro. Todos creían que la pelota iba a terminar en las manos de Rudy Fernández, de Sergio Llull, de Facundo Campazzo o de Anthony Randolph, sin embargo, el que tomó la determinación fue el santiagueño de Colonia Dora y sacó una bomba ganadora para el 91-89 definitivo. Incluso, en el relato de la transmisión oficial del partido el relator dijo: "No hubiera imaginado nadie que el último balón se lo iba a jugar Deck".

"En el tiempo muerto tenía la sensación de que, por la defensa de Baskonia, iban a estar muy pegados a Facu Campazzo, Rudy Fernández y Sergio Llull y una de las virtudes de Deck es su frialdad.. Ha sabido leer la situación de pick and roll que probablemente el rival no esperaba, ha quedado emparejado con un grande y ha tenido un tiro cómodo para él, que hay que meterlo. Es lo que habíamos pensado, porque Gaby no solo era capaz de anotar sino de crear algo para otros", explicó el entrenador Pablo Laso.

Cuando le preguntaron a Deck (marcó 8 puntos y tomó 6 rebotes) por lo que había hecho minutos antes, el alero de la selección de la Argentina, se limitó a decir: "En la última tuve un poco de suerte. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. Por suerte me estoy afianzando en Real Madrid".