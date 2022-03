Los Angeles Lakers, en crisis: apareció un video de LeBron James en el que intercambia insultos con los hinchas

Está claro que ya no hay más paciencia. La relación está completamente quebrada. No hay anillo que repare el desgaste. Primero fueron los fanáticos de Los Angeles Lakers los que movieron sus piezas y reprobaron a los jugadores con abucheos en el partido ante New Orleans Pelicans, en el Staple Center. Lejos de bajar las tensiones, ahora aparecieron videos en los que se puede ver a los jugadores discutiendo con los hinchas. Si bien sólo había testimonios del fastidio de la gente con los protagonistas, la crisis se multiplica ahora que se puede ver a LeBron James, Trevor Ariza y Russell Westbrook enfrentados directamente con algunos fanáticos que estaban en las tribunas.

Todo es complejo para los Lakers, en la última jornada de la NBA cayeron ante Dallas Mavericks por 109-104, en un duelo en el que LeBron sufrió todo el talento de Luka Doncic. Fue la tercera derrota seguida y la séptima en los últimos diez encuentros.

El “baile” de Doncic ante los Lakers

El partido de Luka Doncic ante los Lakers

Las críticas son despiadadas para la franquicia de Los Angeles y todo el malestar se potencia cuando aparecen estos videos en los que James insultó a un fanático. Tras ser reprobado por los hinchas en el tercer cuarto ante los Pelicans, LeBron increpó a una persona que lo acosaba y la charla fue captada por las cámaras: “¿Qué sabés de básquet más allá de si la pelota entra o no? Cerrá el c...”.

En el mismo video se puede advertir que no sólo LeBron se molestó por cómo los fanáticos cuestionaron la tarea de todo el equipo. Trevor Ariza, que estaba en el banco de los suplente, tuvo que ser frenado por uno de los asistentes del equipo, en pleno partido, tras enfrentarse con un hincha: “Me importa una m... lo que seas. Sos una p... ¿Qué tal eso?”.

La pelea de los jugadores de los Lakers con los hinchas

Russell Westbrook, fue otro de los que reaccionó ante los insultos de los hinchas. Es el jugador más discutido en la mala racha de los Lakers, pero no insultó a los fans que lo estaban molestando, sino que con tono desafiante les dijo “que se fueran a su casas”.

El clima de tensión que se vive en los Lakers parece tener un punto de inflexión: un artículo publicado en The Athletic en el que se hablaba de la posibilidad de que los Lakers traspase a LeBron James al final de esta temporada, antes de que el alero se convierta en agente libre, resultó un detonante.

LeBron James no puede revertir el mal momento de los Lakers Michael Owens - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shaquille O’Neal tomó esa publicación y fue claro en su mensaje respecto a la chance de que la organización angelina traspase a The King: “Si cambian a LeBron, nunca volverán a ganar. Tienen que tomar una decisión. Si ponés a LeBron con los tipos correctos, definitivamente vas a ganar. Creo que quienquiera que armó el equipo debe dar un paso al frente y tratar de arreglarlo”, comentó Shaq durante una transmisión de CNBC.

Todo este rumor que calentó el ambiente, partió de un artículo que escribió el periodista Bill Oram. LeBron James desmintió todo lo publicado y contó que tuvo una charla con el autor del texto para aclarar las cosas: “Sé que él tiene que hacer su trabajo, pero también sé que lo que ha escrito no es cierto, porque no ha salido de mi. Pero lo entiendo, las fuentes controlan este juego”.