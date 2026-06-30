Los Angeles Lakers le dio la despedida a LeBron James, que se acerca a Golden State Warriors

Se acabo una relación que parecía indivisible y que iba a resultar el último baile de una de las mayores estrellas de la historia de la NBA. Si bien había algunos indicios de esta ruptura, la confirmación resonó con fuerza. LeBron James anunció que continuará una temporada más en acción. Sin embargo, no lo hará en Los Angeles Lakers, la casa de The King en las últimas ocho campañas.

Dentro un contexto que revolucionó el ambiente deportivo estadounidense, genera incertidumbre y expectativa cuál será el próximo paso de LeBron, ya que hay varias versiones que indican que podría poner rumbo hacia San Francisco para escuchar las opciones de Golden State Warriors, que aspira a conformar una unión extraordinaria con Stephen Curry, lo que podría significar uno de los “matrimonios” más espectaculares en la vida de la competencia.

Si bien ya se pronunció la franquicia con un comunicado oficial, el periodista Shams Charania (ESPN), uno de los especialistas con más acceso a los dueños de las organizaciones, publicó en sus redes que LeBron ya le comunicó su determinación a los Lakers. De esta manera, The King le puso fin a su etapa más larga seguida (ocho años) en un mismo equipo, con el que ganó su cuarto anillo de campeón en la burbuja de Florida, en 2020.

LeBron James se despidió de Los Angeles Lakers. (AP Foto/LM Otero) LM Otero - AP

Jeannie Buss, presidenta de los Lakers, se despidió del legendario jugador a través de un mensaje en las redes sociales de la franquicia: “LeBron James es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el campeonato que nos llevó a conseguir en 2020 bajo las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar, así como por los innumerables récords que rompió vistiendo el púrpura y el oro".

Además, expresó su deseo y el de toda la franquicia de que todo le vaya bien: “Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte muy querida de la familia de los Lakers", escribió Buss, que tras firmar el comunicado se despidió con “Gracias LeBron”.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

Con esta salida, y la más que probable de Marcus Smart, la franquicia de Los Angeles tendrán hasta 54 millones de dólares en el arranque de la agencia libre, por lo tanto, crece la tensión pare saber cómo se moverá para conformar un equipo competitivo para acompañar el talento de Luka Doncic.

No hay certezas de que LeBron James pueda irse a los Warriors, sin embargo, los últimos movimientos de la franquicia de la Bahía de San Francisco son los que generan las sospechas. Es que Draymond Green, uno de los pilares históricos de los Warriors, rechazó la “player option” de casi 30 millones de dólares, lo que abre un espacio salarial para un posible arribo de LeBron y que según, algunos medios estadounidenses, les pidió a los directivos de Golden State sumar también a Anthony Davis, con el que ganó el anillo con los Lakers en 2020.

Además, la franquicia de San Francisco dejó en libertad a Jimmy Butler (lesionado). Por lo tanto, podría no ser necesario desprenderse de Green, lo que le permitiría al equipo reunir a James, Curry, Davis y Draymond.

LeBron James y Stephen Curry la unión a la que apunta Golden State Warriors. (AP Photo/Kin Cheung) Kin Cheung - AP

Ahora bien, LeBron llegaría a La Bahía con casi 42 años y en su 24ª temporada en la NBA, como el hombre con más partidos disputados de siempre, el que más años jugó, el que más puntos convirtió... Mientras que Curry cumplirá 39, lleva 18 campañas en la competición, es el que más triples anotó... Además, Draymond Green sumará 37 años en su 15ª temporada, con el récord de más triples-dobles en la historia de los Warriors, con una boca enorme... Y Anthony Davis está al borde de los 34 años, también en su campaña 15º, con el galardón de contar con más puntos en la historia de un partido del All Star, con un historial de lesiones...

Estas posibles uniones le darían un lugar seguro en las próximas finales de la NBA, y la respuesta es sencilla: de ninguna manera. Aunque sí le garantizaría a Golden State Warriors dar un golpe de efecto publicitario que ninguna otra organización podría lograr. Es que en la novela dirá que reunió a dos enemigos deportivos que se sacaron chispas en las Finales de 2015, 2016, 2017 y 2018, en esa rivalidad entre Cavaliers y Warriors, y que ahora buscarían reanimar a una organización que supo ser la última gran dinastía de la competición con cuatro anillos en cinco finales, con 72 victorias, con récords interminables... En definitiva, lograr hacer que explote toda la lógica de la NBA.