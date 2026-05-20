Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores: todas las combinaciones posibles

El xeneize empató 1 a 1 con Cruzeiro y, a pesar de que buscaba la victoria, depende de sí mismo para avanzar a la próxima ronda del certamen continental
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Tras el empate 1 a 1 ante Cruzeiro, el panorama de Boca en la Copa Libertadores 2026 cambiará según los distintos resultados que puedan darse en el partido entre Universidad Católica y Barcelona de este jueves a las 21.30 (horario argentino) y, lógicamente, en el desenlace de la última jornada. ¿Lo positivo? Depende de sí mismo para avanzar a octavos de final.
- Si le gana a Universidad Católica se clasifica (primero o segundo, depende de otros resultados).
- Si empata nuevmente depende de los demás resultados. Podría darse el caso que Barcelona llegue a 9 puntos y gane el grupo, y los otros 3 terminen con 8. Allí prevalecerá quien tenga más goles a favor en los partidos entre sí. Si Cruzeiro y Universidad Católica le ganan a Barcelona, Boca se queda sin Libertadores.
- Si pierde contra los chilenos, quedará eliminado.
El combinado de la Ribera tiene la misma cantidad de puntos que los chilenos, pero los supera en la tabla de posiciones. Esto se debe al cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a partir de esta edición: ahora se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.
Fixture y resultados del Grupo D de la Copa Libertadores 2026
Fecha 1
- Barcelona 0 - 1 Cruzeiro
- Universidad Católica 1 - 2 Boca
Fecha 2
- Cruzeiro 1 - 2 Universidad Católica
- Boca 3 - 0 Barcelona
Fecha 3
- Cruzeiro 1 - 0 Boca
- Barcelona 1 - 2 Universidad Católica
Fecha 4
- Universidad Católica 0 - 0 Cruzeiro
- Barcelona 1 - 0 Boca
Fecha 5
- Boca 1 - 1 Cruzeiro
- Universidad Católica vs Barcelona - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Claro Arena
Fecha 6
- Boca vs Universidad Católica - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera
- Cruzeiro vs Barcelona - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Mineirão
Si Boca culmina en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, se clasificará a octavos de final. La buena noticia es que depende de sí mismo: avanzará con un triunfo ante los chilenos. Si no lo consigue y termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.
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