El deporte mundial no detiene su marcha y continúa su serie de protestas luego del asesinato del ciudadano estadounidense George Floyd, de 46 años, sucedido esta semana a manos de un policía blanco, en Minneapolis, Estados Unidos.

A las manifestaciones que se vieron por parte de la ex estrella de la NBA, Kareem Abdul Jabbar y a la conmovedora publicación que dejó la joven tenista negra Coco Gauff, ahora se sumó la dura denuncia de Michael Jordan en apoyo a la lucha de los manifestantes. El ex jugador de básquet publicó en la cuenta de Twitter de su marca de ropa una fuerte declaración sobre la muerte de George Floyd en la que manifiesta su dolor y enojo.

Las líneas que escribió el ex jugador de Chicago Bulls quizá no se esperaban tanto debido a algunas de las imágenes que se pudieron ver durante el reciente documental de Netflix The Last Dance. En el mismo, que tiene a Jordan como protagonista, se pueden ver al ex presidente de Estados Unidos Barack Obama contar que sintió decepción cuando el propio MJ se negó a participar en una campaña que procuraba frenar en el año 1990 al senador racista Jesse Helms.

Además, el quinto capítulo de la docuserie muestra a un Jordan históricamente apolítico que en su momento se negó a cuestionar a un senador racista utilizando una frase que según él fue en broma: "Los republicanos también compran Nike". Lo cierto es que el ganador de seis títulos de la NBA que nunca fue un activista y solo se centraba en lo que hacía como jugador esta vez dejó en claro que pide justicia para todos aquellos que sufren el racismo.

El comunicado completo

Estoy profundamente triste, realmente dolorido y muy enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con todos aquellos que denuncian el racismo arraigado y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente.

No tengo las respuestas, pero nuestra voces en conjunto muestran fuerza y la incapacidad de ser divididas por otros. Debemos escucharnos entre nosotros, mostrar compasión y empatía, y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Debemos continuar las expresiones pacíficas en contra de las injusticias y demandar responsabilidad. Nuestras voces unidas deben presionar a nuestros líderes a cambiar las leyes y también debemos usar nuestros votos para crear un cambio en el sistema. Cada uno de nosotros debe ser parte de la solución, pero debemos trabajar en conjunto para garantizar que haya justicia para todos.

Mi corazón está con la familia de George Floyd y de las innumerables vidas que han sido terminadas de manera brutal y sin sentido a través de actos de racismo y de injusticia.