Mundia de básquet: el tenso cruce entre el Chapu Nocioni y Horacio Pagani

13 de septiembre de 2019

Horacio Pagani y Andrés Nocioni protagonizaron un intercambio de opiniones que comenzó durísimo en las redes sociales y continuó un poco más amable en la televisión.

"No hablemos más de básquet", le reclamó el periodista deportivo a sus compañeros de Estudio Fútbol y fue la frase que encendió la mecha de la polémica diaria. En ese momento, la victoria de la selección frente a Serbia, y el pase a las semifinales del Mundial de China, monopolizaba la conversación del programa.

Enseguida, ex integrante de la Generación Dorada le contestó por Twitter, le dijo que si el fútbol copiase los valores del básquet "no se verían las cosas que hay que ver" y le pidió "respeto".

El cruce continuó por televisión, cuando desde el programa de TyC pusieron a Nocioni al aire para que converse en vivo con Pagani.

"Yo ayer vi un tuit tuyo y te contesté porque verdaderamente lo único que dije aquí es que este es un programa de fútbol y hablamos de fútbol. Cuando hablamos mucho tiempo de básquet dije 'se llama Estudio Fútbol'", empezó el periodista.

"¡Me gusta el básquet! Simplemente digo que no se puede comparar con el fútbol porque son dos actividades completamente diferentes. Vos decías que algunos de los valores del básquet debía tenerlos el fútbol. El fútbol es muy grande, es muy popular en el mundo. Y la discusión es muy profunda para entender por qué razón tiene esta popularidad en todo el mundo y por qué razón tiene tantos matices la cuestión que tiene que ver con los valores", continuó el periodista.

Nocioni y Pagani firmaron la paz

El ex jugador del seleccionado que logró la medalla de Oro en Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008 dijo que estaba "agradecido" por el espacio que le daban al básquet "en un programa de fútbol".

"Sí, tiene razón en ese sentido", aceptó Nocioni. "El fútbol es algo social tan grande que se debería hacer un estudio diferente de lo que es el básquet. En eso estoy de acuerdo, así que no se preocupe, yo solamente quería que no se hable tan a la ligera del básquet. No es por otra razón. No creo que de acá en más haya otro tipo de discusión", cerró el ex basquetbolista.

Pagani devolvió la gentileza y cerró: "Si me expresé mal le pido sinceramente disculpas, la culpa es totalmente de ellos", dijo con humor, señalando a sus compañeros.