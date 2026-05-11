La última función de LeBron James mantiene en vilo al universo de la NBA

La tensión en la NBA crece. No sólo porque los playoffs están en su etapa de definición, con equipos buscando llegar a la final de cada conferencia, sino porque la posible eliminación de Los Angeles Lakers, que caen por 3-0 ante Oklahoma City Thunder, puede representar el telón de cierre de una era dentro de la competencia. Este lunes, en la disputa del cuarto partido de la serie, una derrota de la franquicia angelina podría significar el final de la carrera de LeBron James, el legendario The King, a los 41 años, podría firmar el último capítulo a su historia en la competencia más poderosa del mundo del básquetbol.

Ante semejante escenario, crece la incertidumbre respecto del futuro del jugador más significativo de las últimas décadas, ya que se trata de LeBron James, la carrera más larga en la historia de la NBA con 23 temporadas. Más allá de que no hay anuncios oficiales y siempre el jugador dejó en el aire qué sucederá tras la eliminación de los Lakers.

LeBron post derrota de Lakers:



“No estoy enfadado ni decepcionado. Obviamente estás decepcionado por el simple hecho de estar abajo 3-0, obviamente.



Pero aún tenemos vida y eso es todo lo que puedes pedir. Tenemos que ser mucho mejores el lunes. Veremos qué pasa.” pic.twitter.com/FyFEUpLBYZ — LukaDoncicArg (@LukaDoncic_arg) May 10, 2026

Según el periodista Jake Fischer, tanto los Lakers como el entorno cercano de James, liderado por la agencia Klutch Sports, consideran viable mantener abierta esta sociedad en el mediano plazo. “Los Lakers y el equipo de LeBron estarían encantados de mantener abierta la posibilidad de que esta colaboración en Los Angeles continúe. Creo que definitivamente no descartan la posibilidad de que James juegue su última temporada en 2026/2027 con los Lakers”.

En el plano contractual, la franquicia podría satisfacer una eventual exigencia de The King, de un pacto máximo por un año, cercano a los 50 millones de dólares. Sin embargo y considerando que también entraría en escena un acuerdo mínimo de veterano, cortesía de entre 2,5 y 3,5 millones, el escenario probable apunta a uno de mayor equilibro, con cifras entre 25.000.000 y 35.000.000 de dólares. Un acuerdo de estas características permitiría a la gerencia de la franquicia angelina reforzar el plantel y asegurar la continuidad de una pieza clave como Austin Reaves.

23 years in the NBA... and mom is still right there with @KingJames 🥲



Happy Mother's Day! pic.twitter.com/rAoqjXFrzq — NBA (@NBA) May 10, 2026

LeBron está en el último año de su contrato con Los Angeles Lakers después de que hiciera efectiva la opción de jugador que tenía por 52,6 millones de dólares. Entendiendo que ya no es la pieza principal de los Lakers porque todo está centrado en Luka Doncic, se especuló con su regreso a Cleveland, el equipo en el que irrumpió en la lugar, para un último baile en la NBA.

El desenlace del choque contra Oklahoma, en el tercer duelo de la serie, generó la pregunta inevitable acerca de la continuidad de LeBron en la NBA. Así, cuando The King fue consultado sobre el tema, evitó alimentar las especulaciones: “Realmente, no se habla de eso. Te centras en el momento presente y sigues adelante. Obviamente, uno está decepcionado por ir perdiendo 3-0, pero todavía tenemos vida. Eso es todo lo que se puede pedir. Tenemos que mejorar”.

Ahora bien, otros medios en los Estados Unidos no se atreven a dar por finalizada la carrera de LeBron, aunque sí consideran que puede producirse la salida de los Lakers tras la posible eliminación a manos de los Thunder. Y esta afirmación que podría continuar, incluso, cuando el propio LeBron reconoció que el paso del tiempo lo está afectando en su rendimiento, se apoya en sus estadísticas que lo siguen mostrando como una estrella dentro de la NBA: 23,6 puntos, 6,1 rebotes y 7,8 asistencias, cifras increíbles para un jugador de 41 años y que compite contra rivales 20 años menor que él.

Es más, muchos consideran que todavía no llegó el tiempo del adiós de Lebron, porque otras estrellas de la NBA, lo anunciaron con tiempo para recibir el calor de los aficionados y poder vivir una gira de despedida por todos los estadios de la NBA.

Frente a este escenario tan incierto, apareció en la escena el comisionado de la NBA, Adam Silver, que también habló sobre el posible retiro de quien es un ícono de la competición desde su ingreso en 2003. “Quiero que LeBron juegue hasta donde quiera jugar. Aún está a un alto nivel. No parece que tuviera 41 años. No tengo indicaciones de que quiera parar de jugar”, aseguró.

James continúa desafiando el paso del tiempo con un rendimiento elitista más allá del resultado con Oklahoma, al punto que fue distinguido con su premio número 70 como Jugador de la Semana en el Oeste durante la serie regular. Es por eso que las cartas sobre la mesa permiten imaginar varios escenarios: continuar en los Lakers, un retorno a Cleveland, el escenario de una comunión con Stephen Curry o la última función el lunes próximo en Paycom Center. En cualquier caso, LeBron James es un imán para la NBA y todos estarán pendientes ante una última función de The King.