LeBron James y la inquietante frase sobre su futuro tras la eliminación de Los Angeles Lakers

“No sé qué me depara el futuro”. La frase del legendario LeBron James retumba en la NBA y en todo el mundo del deporte. Eliminados Los Angeles Lakers en los playoffs por Oklahoma City Thunder (triunfo por 115-110), el de anoche en el Crypto.com Arena pudo haber sido el último partido de la cinematográfica carrera del basquetbolista estadounidense. Si antes del partido había incertidumbre respecto del futuro del emblemático jugador, cuya carrera es la más larga en la historia de la NBA con 23 temporadas, tras el mismo las dudas aumentaron.

LeBron James avanzando con la pelota ante Shai Gilgeous-Alexander y Ajay Mitchell, de Oklahoma City Thunder LUKE HALES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Obviamente todavía está muy fresca la derrota”, dijo tras el partido. Y amplió: “Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer. Tomaré un tiempo, recalibraré y veré qué es lo mejor para mi futuro”, apuntó el alero, de 41 años, que anoche brilló con 24 puntos y 12 rebotes que no lograron evitar la derrota ante los Thunder, que sellaron la serie por un global de 4-0. Tras liderar la franquicia desde 2018, con un título ganado en 2020, LeBron terminó su contrato con los Lakers. ¿Cuáles son las opciones? Negociar una extensión, mudarse a otro equipo (¿un retorno a Cleveland?) o retirarse.

Lo mejor del triunfo de Oklahoma

Las tribunas angelinas, con casi 20.000 espectadores y celebridades como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, alentaron como hacía tiempo no ocurría y los jugadores respondieron con una entrega que puso en jaque al potente Thunder, favorito indiscutible al título. LeBron fue el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) de su equipo en esta postemporada. Pero a pesar de la producción, inédita para un jugador de su edad, está en duda su continuidad en los Lakers, que podrían inclinarse por armar una nueva formación en torno al esloveno Luka Doncic, catorce años menor que James. Los Angeles, con nuevos propietarios desde el año pasado, no parecen dispuestos a mantenerle el salario actual a James, de 52 millones de dólares anuales.

LeBron James, ante la prensa, tras la derrota de Los Ángeles Lakers frente a Oklahoma City Thunder ALLEN BEREZOVSKY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Lo di todo en la cancha. Controlé lo que podía, puedo salir del campo diciéndome que estuve plenamente concentrado en la tarea, aunque deteste perder”, afirmó James tras el partido frente a Oklahoma. Y añadió: “Intenté guiar a los muchachos. Fallamos, pero en absoluto veo esta temporada como una decepción. Sigo amando este juego. No hay nada que tenga que demostrar en esta liga. Ya lo he hecho todo, ya lo he visto todo”.

Algunos medios en los Estados Unidos no se atreven a dar por finalizada la carrera de The King, aunque sí consideran que puede producirse la salida de los Lakers tras la eliminación a manos de los Thunder. Y esta afirmación que podría continuar, incluso, cuando el propio LeBron reconoció que el paso del tiempo lo está afectando en su rendimiento.

La salida de LeBron tras la derrota

Year 23 has come to an end for LeBron.



Will this be the last time we see him in a Laker uniform? pic.twitter.com/sdipnUkFNs — SportsCenter (@SportsCenter) May 12, 2026

Frente al escenario incierto, apareció el comisionado de la NBA, Adam Silver, hablando sobre el posible retiro de quien es un ícono de la competición desde su ingreso en 2003. “Quiero que LeBron juegue hasta donde quiera jugar. Aún está a un alto nivel. No parece que tuviera 41 años. No tengo indicaciones de que quiera parar de jugar”, aseguró. Los fanáticos del básquetbol (los amantes del deporte en general) no quieren que llegue el momento del retiro... al menos por ahora. El tiempo dirá.