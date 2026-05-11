El brutal codazo de Victor Wembanyama que lo sacó del cuarto juego de San Antonio Spurs ante Minnesota Timberwolves en la NBA

Todo resultó demasiado traumático para San Antonio Spurs. Una caída en el cuarto juego de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA ante Minnesota Timberwolves que igualó la historia 2-2, llenó de inquietud al conjunto texano, aunque más tensión generó la expulsión de Victor Wembanyama por un codazo brutal sobre Naz Reid en su intento de quitarse de encima al rival.

La acción sucedió en el arranque del segundo cuarto, cuando Wembanyama recuperó un rebote y, en su intento por quitarse la marca de Reid, impactó directo en el rostro de su adversario. Inmediatamente, los árbitros sancionaron la falta y, con el apoyo del video, determinaron que era una infracción antideportiva y expulsaron al gigante francés de 2.24 metros que fue elegido como el Jugador Defensivo del Año de la NBA.

El codazo de Wembanyama

“El contacto cumple con todos los criterios de una falta antideportiva”, dijo el árbitro Zach Zarba al explicar la decisión al público en el Target Center, en Mineapolis. En uno de los videos que se viralizó de la infracción de Wembanyama sobre Reid, se puede ver la expresión de uno de los compañeros del francés en los Spurs, Dylan Harper, que queda impresionado por la brutalidad del codazo.

Una de las cámaras de la transmisión oficial captó una charla entre Wemby y su compañero Harrison Barnes, en la que el francés preguntó qué significaba lo que estaba explicando el árbitro y Barnes le respondió: “Te expulsaron”. La respuesta del francés fue sin dramatismo: “¿Estoy expulsado? Ok”.

Al momento de la expulsión, los Timberwolves ganaban 36 a 34. Wembanyama había jugado apenas 12 minutos en los que anotó cuatro puntos, tomó cuatro rebotes y dio una asistencia. Desde ese episodio los Spurs tuvieron muchos problemas para poder manejar el juego debajo de los tableros y cayeron por 114-109.

Sin Wembanyama que hasta ese momento estaba controlando la eliminatoria casi a placer, Anthony Edwards fue el que se hizo dueño del partido para Minnesota. Cerró el cuarto juego con 36 puntos, 16 en el último cuarto, para mantener con vida a su equipo. Edwards selló su decimoctavo partido de postemporada con 30 o más puntos, igualando a Dwyane Wade en la cuarta posición y sólo por detrás de Kevin Durant (22), Kobe Bryant (26) y LeBron James (30).

Wemby didn't realize he got ejected 😭



Wemby: "What does that mean?"



Barnes: "You're ejected."



Wemby: "I'm ejected?? Alright." pic.twitter.com/Es7zfQlv96 — BrickCenter (@BrickCenter_) May 11, 2026

Frente a este escenario, los Spurs están atentos a qué puede suceder con el gigante francés de cara al quinto juego que será este martes, ya que la regla de la NBA contempla que, tras una falta flagrante de tipo 2, un jugador expulsado debe afrontar una multa de 2000 dólares y la liga podría decidir una sanción mayor que como la suspensión de algún partido.

Ante esta cuestión reglamentaria, apareció en la escena el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, que dijo: "Se hizo lo que se hizo por cómo fue la jugada. Perfecto. Pero añadir más castigo a eso me parecería ridículo". El técnico de los Spurs no justificó a su jugador por la acción, pero tras el partido pidió más protección arbitral para el francés, sometido a un duro castigo físico en cada partido: "Por la gran cantidad de juego físico que los equipos usan contra él, es normal que en algún momento quiera protegerse a sí mismo“.

También el base de De’Aron Fox, trató de explicar la reacción de Wembanyama: “Le estaban sujetando el brazo izquierdo, y creo que a todos nos enseñan a pegar la pera al balón. Pero esas cosas pasan. Creo que si se hubiera sancionado la falta antes, probablemente nunca habría ocurrido el codazo“.

También Dylan Harper, que está ante su primera experiencia en los playoffs, coincidió en la falta de intención en el codazo del francés: "Se notaba la frustración. No creo que fuera intencionado. Era más bien como: 'Me siguen agarrando. Intento protegerme porque nadie más me va a proteger‘“.