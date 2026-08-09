Murió Don Nelson, leyenda de la NBA como jugador y entrenador

Don Nelson, integrante del Salón de la Fama del básqetbol, gnaador de cinco títulos de la ‌NBA como jugador ‌y nombrado tres veces Entrenador del Año, murió a los 86 años, informó su familia el domingo.

Considerado una leyenda de esta competencia, Nelson ocupa el segundo ​puesto en ⁠la ⁠historia de la NBA como máximo vencedor como entrenador en temporada regular con 1335 victorias, solo superado por Gregg Popovich, tras una carrera de 31 años ‌como conductor de los Milwaukee Bucks, Golden ​State Warriors, New York ​Knicks y Dallas Mavericks. Fue incluido dentro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2012.

“El domingo por la mañana, nuestro querido marido, padre, abuelo y bisabuelo, Don Nelson , partió pacíficamente para reunirse con el Señor, rodeado de ​su querida familia”, declaró su familia en un comunicado, según el periodista de la NBA Marc Stein.

Don Nelson en su etapa como entrenador de Dallas Mavericks (Photo by JEFF HAYNES / AFP) JEFF HAYNES - AFP

Nació en Muskegon, Michigan, el 15 de mayo de 1940. Se graduó en la Universidad de Iowa, y fue drafteado en la posición 19 por Chicago Zephyrs, equipo en el que actuó dos temporadas, hasta que fue traspasado a Los Angeles Lakers en 1964. Un año después, fue cortado por los Lakers y firmó por Boston Celtics. Con esa franquicia conquistó cinco campeonatos durante una etapa de 11 años en ‌el equipo, entre 1966 y 1976, y la franquicia retiró su camiseta con el número 19 en 1978. Totalizó 14 temporadas en la NBA como jugador.

“Don Nelson revolucionó el básquetbol gracias a su audacia, ingenio y profunda convicción”, afirmó en un comunicado el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Pasó casi 50 años en la NBA: ganó cinco campeonatos como jugador con los Boston Celtics antes de construir una de las carreras como entrenador más exitosas y pioneras en la historia de la liga. Aportó una personalidad inconfundible a todo lo que hacía, y ‌su impacto en nuestro deporte seguirá sintiéndose durante generaciones. Transmito mi más sentido pésame a ⁠la familia de Don y a sus numerosos amigos de toda ‌nuestra liga”, agregó el dirigente.

Don Nelson (19), en su etapa como jugador de Boslton Celtics; aquí, contra Cornell Warner (35), de Milwaukee (AP Photo, File) AP

Nelson nunca obtuvo un título de la NBA ⁠como entrenador, pero llevó dos veces a los ⁠Warriors a los playoffs y los guió hasta una memorable victoria en la primera ronda contra Dallas, que eran los principales favoritos, en la temporada 2007.

Pero, durante su ciclo como entrenador, se mostró como un adelantado a sus tiempos, e impulsó iniciativas muy distintas de lo que se podía ver en la NBA en esos momentos, con internos que tenían para intentar triples, presión intensa sobre los bases de los rivales y ataques veloces. Dirk Nowitzki fue una de las figuras a la que ayudó, al ubicarlo como un interno abierto, y dándole la confianza para buscar triples.

También entrenó a los Bucks hasta conseguir siete títulos consecutivos de la División Central y contribuyó ‌a convertir a los Mavericks en ​un equipo competitivo durante sus ocho temporadas en Dallas. Se retiró como conductor en 2010, luego de una segunda etapa al frente de Golden State. “Nellie fue uno de los entrenadores más innovadores e influyentes en la historia de la NBA y una figura icónica en la historia de los Warriors”, publicó la franquicia de San Francisco en un comunicado.