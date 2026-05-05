Murió Piculín Ortiz, leyenda del básquet de Puerto Rico

José Rafael Ortiz fue una verdadera leyenda del básquetbol. Para todo el mundo, era conocido como Piculín. Murió este martes, a los 63 años, mientras luchaba contra un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado en 2023. Fue una de las figuras más importantes del deporte de Puerto Rico, con cuya selección participó de cinco mundiales y cuatro juegos olímpicos.

“Puerto Rico pierde hoy a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera. Piculín fue mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo en cada escenario en el que representó a nuestro país”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez.

Piculín, con la camiseta de Puerto Rico, durante un juego de exhibición ante Estados Unidos, en 2003 M. David Leeds - Getty Images North America

Nacido en 1963, Piculín fue de muy joven a Estados Unidos para desarrollarse como basquetbolista. En 1985 ingresó en la Universidad de Oregon State, donde brilló en la NCAA y fue compañero de una futura estrella como Gary Payton. Así fue como dos temporadas más tarde Piculín fue seleccionado como número 15 en el draft por Utah Jazz, donde actuó entre 1988 y 1990.

Tras ser descartado de la NBA, cruzó el océano Atlántico para jugar en Europa. Real Madrid y Barcelona fueron sus equipos más destacados en España, antes de pasar a Grecia, donde actuó en varios conjuntos.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Piculín Ortiz, jugador de nuestro equipo de baloncesto durante la temporada 1989-1990″, expresó el club merengue en un comunicado.

Un Argentina-Puerto Rico del Mundial 1990, en nuestro país: Diego Maggi maniobra ente tres boricuas, entre ellos Piculín Ortiz, en el medio

En los años 90, Ortiz volvió a su país, donde vivió otra etapa dorada con los Cangrejeros de Santurce, a quienes llevó a ganar cinco campeonatos en un periodo de seis años desde 1997. Cerró su carrera con los Capitanes de Arecibo y se retiró en 2006 a los 43 años.

En 2019, la FIBA lo ingresó en el Salón de la Fama.

Son días duros para el básquetbol latinoamericano. Hace algunas semanas se conoció la muerte de Oscar Schmidt, leyenda del deporte en Brasil, a los 69 años.