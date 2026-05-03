El derrumbe histórico de Boston Celtics en las manos del gigante camerunés Joel Embiid

Una noche histórica, no sólo por los méritos deportivos de un equipo, sino por una caída tan estruendosa que resultó una de las más significativas de la historia de la NBA. Y no sólo porque las estadísticas dominarán la escena, sino porque el protagonista de la debacle es la organización más laureada en el básquetbol más poderoso del planeta. Es que Boston Celtics, uno de los candidatos para ganar la Conferencia del Este, después de liderar la serie por 3-1, cayeron en el séptimo juego ante Philadelphia Sixers, en el TD Garden, por 109-100 y de esta forma se reescribieron los libros de la competencia.

Es que sucedió lo que casi nunca había pasado. En una rivalidad histórica, con dos equipos que se enfrentaron 23 veces en playoffs, los Sixers sacudieron las escena, porque hacía 44 años, desde 1982, que no le ganaban en una eliminatoria a los Celtics. Desde entonces, habían perdido seis series seguidas. Y con esta victoria por 4-3, se convirtieron en el decimocuarto equipo en la historia que remonta un 3-1 en contra. Philadelphia nunca lo había hecho. Las 18 veces que se vio en esa situación no pudo torcer el rumbo definitivo de una serie de playoffs.

Y para Boston resultó un golpazo demoledor porque en 79 años de historia siempre había resuelto sus series cuando dominaba por 3-1. Le había pasado en 32 ocasiones. Para que sucediera lo que parecía imposible, Boston Celtics se diluyó después de controlar la serie y perdió tres partidos seguidos, dos ellos como local. En el quinto juego de la serie cayeron por 97-113. La eliminatoria voló a Philadelphia, y nuevamente los Sixers impusieron sus condiciones: 106-93. Y en el séptimo, el derrumbe fue absoluto

Y lógicamente, para concretar la hazaña. también en los Sixers se dieron algunas particularidades sin precedentes: Joel Embiid y Tyrese Maxey se transformaron en los primeros compañeros de equipo que en la historia de la NBA firman una planilla con, al menos, 30 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un séptimo partido. El pivote cerró el juego con 34+12+6. Y como si fuera poco es el único jugador que marcó 100 puntos en una serie de playoffs tras haber faltado a los tres primeros partidos. Su compañero, Maxey, escribió un partido de 30+11+7.

Además, Embiid y Maxey se convirtieron en la tercera pareja en la historia de la NBA en registrar cada uno, al menos, 30 puntos y 10 rebotes en un juego 7. ¿Los otros? Kobe Bryant y Shaquille O’Neal (2002) y Dolph Schayes y George Yardley (1959).

JOEL EMBIID IS GIVING IT HIS ALL 😤 https://t.co/CMXkljSuq8 pic.twitter.com/LBabxa4yZ7 — NBA (@NBA) May 3, 2026

Para los Celtics fue todo una conmoción no poder contar con su figura Jayson Tatum, que fue descartado 90 minutos antes del partido por molestias en una de una rodilla y la determinación de la franquicia fue no arriesgarlo, ya que superó una rotura de tendón de Aquiles. En ese contexto, no fue suficiente lo que produjeron Jaylen Brown con 33 puntos y nueve rebotes y Derrick White que llegó a los 26 puntos. Fueron los únicos titulares que anotaron en los Celtics, porque increíblemente el entrenador Joe Mazzulla, en el partido más importante de la temporada, formó un quinteto inédito completado por Ron Harper Jr. (cero puntos en cuatro minutos), Luka Garza (cero en nueve) y Baylor Scheierman (cero en 22).

Para comprender mejor lo que significó este éxito de los Sixers: entraron en los playoffs vía Play-in, despacharon al segundo mejor equipo de la temporada en la Conferencia Este por un global de 4-3 y triunfos consecutivos en los últimos tres partidos. Boston, campeón de la NBA en 2024, es además la franquicia que ofició de verdugo en la trayectoria individual de Embiid porque en la postemporada siempre fue eliminando en los playoffs de 2018, 2020 y 2023.

“Tuvimos una charla después del quinto partido y nos dijimos: ‘No podemos dejar que las mismas cosas sigan pasando una y otra y otra vez. En algún momento tenemos que ponerle fin’. Y lo hicimos”, dijo Tyrese Maxey. Mientras que Embiid agregó: “Nos propusimos simplemente jugar duro. Empezamos bien y luego, en el segundo cuarto y al inicio del último nos relajamos un poco. Pero nos mantuvimos unidos y lo cerramos”.

34 & 12 FROM JOEL EMBIID.

30 & 11 FROM TYRESE MAXEY.

SIXERS WIN GAME 7.



They are just the 3RD DUO in NBA history to each record 30+ PTS & 10+ REB in a Game 7 🚨



The others?



Kobe Bryant & Shaquille O'Neal (2002)

Dolph Schayes & George Yardley (1959) pic.twitter.com/mIJKJFnjry — NBA (@NBA) May 3, 2026

La tarea del pivote de los Sixer resultó tan dominante en la serie, que el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, fue contundente: “Lo que ha cambiado en esta serie es el regreso de Joel Embiid. El equipo se transformó por completo con él”.

Y Jaylen Brown agregó sobre Embiid: “Realmente no teníamos las respuestas para él. Probamos un montón de cosas diferentes. Es un cuerpo grande. También estaba tirándose al suelo por todos lados. Consiguió algunas faltas extra... lo recompensaron por eso, pero así es la liga en la que estamos".