Boca vs. Barcelona, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026 comenzará el próximo martes 5 de mayo con cinco partidos y uno de ellos será el que protagonizarán Barcelona de Ecuador y Boca Juniors desde las 21 (hora argentina) en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, correspondiente al Grupo B. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará colombiano Carlos Betancur, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.12 contra 3.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

El equipo ecuatoriano dirigido por César Farías y que tiene a los argentinos Darío Benedetto, Milton Céliz, Luca Sosa, Matías Lugo, Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba en el plantel se juega la última vida para seguir con chances de clasificar a octavos de final y, también, a la Copa Sudamericana en caso de llegar al tercer puesto porque perdió los tres partidos que jugó en la primera rueda y no tiene unidades. En caso de ser derrotado otra vez, quedará prácticamente condenado al último lugar porque los otros tres equipos ya tienen seis puntos.

El xeneize es, justamente, uno de los que acumula media docena de tantos junto a Cruzeiro y Universidad Católica de Chile -se enfrentarán en el otro cotejo de la jornada el miércoles a las 23 en Santiago-. De acuerdo al nuevo método de desempate de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), conocido como ‘olímpico’, se ubica segundo por detrás de los brasileños y delante de los chilenos.

El elenco de Claudio Úbeda derrotó este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 1 en la última jornada del Torneo Apertura 2026 y el próximo fin de semana jugará los octavos de final como local en la Bombonera. Teniendo en cuenta que se le vienen partidos decisivos para el primer semestre, el DT utilizó, con excepción del arquero Leandro Brey, a los habituales suplentes frente al Ferroviario y guardó a los titulares, entre ellos a Leandro Paredes, para jugar en Ecuador.

Ambos clubes se vieron las caras recientemente en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y ganó Boca 3 a 0 en la Bombonera con tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera.