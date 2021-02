Facundo Campazzo no tuvo acción en la derrota de Denver Nuggets pese a haber estado disponible para jugar

Facundo Campazzo pudo haber vuelto a jugar anoche, en la derrota de Denver Nuggets frente a Milwaukee por 125-112, pero finalmente no lo hizo. Previo al inicio del encuentro, desde las redes sociales de Denver confirmaron que el base estaba disponible para jugar frente los Bucks, pero no tuvo acción y sobre eso habló el entrenador del equipo, Michael Malone, tras la caída que deja a la franquicia de Colorado en el octavo lugar de la Conferencia Oeste con un récord de 12 ganados y 11 perdidos.

Luego de haberse lesionado por primera vez desde su arribo a la NBA en los dos minutos que disputó frente a Lakers el pasado viernes y de perderse su primer duelo ante Sacramento Kings el último sábado, el argentino no fue pieza de recambio en la caída de su equipo. Su entrenador, Mike Malone, explicó la situación: "Personalmente, no creía que Facundo estaba listo para jugar hoy, aun así estuvo con nosotros en la cancha". No es el único ausente por lesión: Garry Harris y P.J. Dozier también siguen fuera de la franquicia de Colorado.

Nikola Jokic convirtió 35 puntos, pero no le alcanzó a Denver que cayó ante Milwakee Bucks Crédito: Foto AP / David Zalubowski

En el partido de este lunes, Denver volvió a contar con Jamal Murray, una de sus estrellas, ya recuperado de una lesión. Sin embargo, el canadiense no tuvo un gran rendimiento, sólo aportó 11 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes. A los Nuggets no les alcanzó la enrome producción de Nikola Jokic, que convirtió 35 puntos, bajó 12 rebotes y repartió 6 asistencias. En el ganador se destacaron Khris Middleton, que fue la figura del partido con 29 puntos, 12 asistencias y 8 rebotes, y el griego Giannis Antetokounmpo que autor de 30 unidades.

Campazzo pasó por una lesión en su rodilla derecha que comenzó en el partido frente a Miami Heat, el pasado 27 de enero, en el que el cordobés jugó 10 minutos. Luego pasaron los triunfos ante San Antonio, donde otra vez estuvo 10 minutos en cancha, y frente a Utah Jazz, duelo en el que jugó 19 minutos y tuvo una de sus mejores producciones. Tras estos partidos, su dolencia se agudizó, pero sin ser severo. El viernes pasado, todo se complicó. En la entrada en calor del choque ante Lakers, el cordobés directamente no pudo flexionar su pierna derecha, ingresó a la cancha y sólo estuvo dos minutos.

Giannis Antetokounmpo, la figura de Milwakee Bucks fue autor de 30 puntos en el triunfo de su equipo Crédito: Foto AP / David Zalubowski

Este sábado, en la resonancia magnética que se realizó el basquetbolista argentino, los médicos de Denver Nuggets descartaron que la lesión sea en sus ligamentos y le dijeron que no era nada grave y que la evolución iba a ser día por día. Incluso, la indicación de los académicos fue que probara de jugar ante Sacramento. Lo cierto es que, en la caída de la franquicia de Colorado este sábado ante los Kings por 119-114, el cordobés probó el estado de su rodilla durante la entrada en calor, pero volvió a sentir ese dolor, por lo tanto no formó parte del equipo.

Una vez finalizado el partido contra los Lakers, el entrenador Mike Malone había consultado por la salida de Campazzo para ese duelo y además de manifestar que está muy bien de ánimo, contó: "Facu sintió un dolor durante el calentamiento, pero quiso intentarlo. Él es un guerrero, y sí dice que le duele, es porque realmente hay dolor". El regreso del jugador de la selección argentina podría darse este miércoles, cuando Denver Nuggets se mida ante Cleveland Cavaliers desde las 23, hora de Argentina.

