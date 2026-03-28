Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Racing, Newman - SIC, Sabalenka - Gauff y MotoGP
Amistosos, tenis, rugby, motociclismo, polo y básquetbol dan forma a la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 28 de marzo de 2026.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 2 (del domingo) Gran Premio de Japón. La carrera. Fox Sports y Disney+
FÚTBOL
Copa Argentina
- 21.15 Racing vs. San Martín (Formosa). TyC Sports
Amistosos
- 13 San Marino vs. Islas Feroe. Disney+
- 14 Hungría vs. Eslovenia. Disney+
- 14 Escocia vs. Japón. Disney+
- 15 Senegal vs. Perú. DSports
TENIS
Miami Open
- 16 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Coco Gauff (Estados Unidos), la final femenina. Disney+
RUGBY
Top 14 de URBA
- 15.30 Alumni vs. Belgrano. ESPN4 y Disney+
- 15.30 Los Matreros vs. Rosario. Disney+
- 15.30 Regatas Bella Vista vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 La Plata vs. CASI. Disney+
- 15.30 Hindú vs. CUBA. Disney+
- 15.30 Champagnat vs. Buenos Aires. Disney+
- 15.30 Newman vs. SIC. Disney+
Súper Rugby Américas
- 15 Selkman vs. Pampas. ESPN 3 y Disney+
Premiership
- 10 Gloucester Rugby vs. Leicester Tigers. Disney+
- 12.30 Bristol Bears vs. Harlequins. ESPN 3 y Disney+
- 15 Saracens vs. Northampton Saints. Disney+
Top 14 de Francia
- 12.30 Castres vs. Mountauban. Disney+
- 12.30 Lyon vs. Bordeaux. Disney+
- 12.30 Pau vs. Racing 92. Disney+
- 12.30 Perpignan vs. Toulon. Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 12.45 Gran Premio de Estados Unidos. La prueba de clasificación de MotoGP. ESPN y Disney+
- 14.40 Gran Premio de Estados Unidos. La carrera sprint de MotoGP y las pruebas de clasificación de Moto3 y Moto2. ESPN y Disney+
POLO
Copa República Argentina
- 16 La Dolfina-Oriental vs. La Ensenada Cría Emezeta, la final. Disney+
BÁSQUETBOL
NBA
- 18.30 Minnesota Timberwolves vs. Detroit Pistons. ESPN 4 y Disney+
Liga Nacional
- 11.30 Oberá vs. Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia). TyC Sports
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