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Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Racing, Newman - SIC, Sabalenka - Gauff y MotoGP

Amistosos, tenis, rugby, motociclismo, polo y básquetbol dan forma a la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas

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Franco Colapinto afrontará su primera carrera en Suzuka; el argentino necesita mejorar en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.
Franco Colapinto afrontará su primera carrera en Suzuka; el argentino necesita mejorar en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.Clive Mason - Getty Images AsiaPac

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 28 de marzo de 2026.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 2 (del domingo) Gran Premio de Japón. La carrera. Fox Sports y Disney+

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 21.15 Racing vs. San Martín (Formosa). TyC Sports
Racing protagonizará un treintaidosavo de final de la Copa Argentina frente al San Martín formoseño.
Racing protagonizará un treintaidosavo de final de la Copa Argentina frente al San Martín formoseño.Cesar Heredia - Getty Images South America

Amistosos

  • 13 San Marino vs. Islas Feroe. Disney+
  • 14 Hungría vs. Eslovenia. Disney+
  • 14 Escocia vs. Japón. Disney+
  • 15 Senegal vs. Perú. DSports

TENIS

Miami Open

  • 16 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Coco Gauff (Estados Unidos), la final femenina. Disney+
Coco Gauff vs. Aryna Sabalenka, uno de los mejores cruces que puede ofrecer el tenis femeninio, será la final del Masters 1000 de Miami.
Coco Gauff vs. Aryna Sabalenka, uno de los mejores cruces que puede ofrecer el tenis femeninio, será la final del Masters 1000 de Miami.Canchallena

RUGBY

Top 14 de URBA

  • 15.30 Alumni vs. Belgrano. ESPN4 y Disney+
  • 15.30 Los Matreros vs. Rosario. Disney+
  • 15.30 Regatas Bella Vista vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.30 La Plata vs. CASI. Disney+
  • 15.30 Hindú vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Champagnat vs. Buenos Aires. Disney+
  • 15.30 Newman vs. SIC. Disney+
Newman vs. SIC fue el partido decisivo del Top 12 de 2025 y ahora es el más convocante de la 3ª fecha del Top 14 de 2026.
Newman vs. SIC fue el partido decisivo del Top 12 de 2025 y ahora es el más convocante de la 3ª fecha del Top 14 de 2026.Hernán Zenteno

Súper Rugby Américas

  • 15 Selkman vs. Pampas. ESPN 3 y Disney+

Premiership

  • 10 Gloucester Rugby vs. Leicester Tigers. Disney+
  • 12.30 Bristol Bears vs. Harlequins. ESPN 3 y Disney+
  • 15 Saracens vs. Northampton Saints. Disney+

Top 14 de Francia

  • 12.30 Castres vs. Mountauban. Disney+
  • 12.30 Lyon vs. Bordeaux. Disney+
  • 12.30 Pau vs. Racing 92. Disney+
  • 12.30 Perpignan vs. Toulon. Disney+

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 12.45 Gran Premio de Estados Unidos. La prueba de clasificación de MotoGP. ESPN y Disney+
  • 14.40 Gran Premio de Estados Unidos. La carrera sprint de MotoGP y las pruebas de clasificación de Moto3 y Moto2. ESPN y Disney+
Es el turno de Estados Unidos en el Mundial de MotoGP: el Circuito de las Américas recibe a la máxima categoría del motociclismo de velocidad y a sus dos teloneras.
Es el turno de Estados Unidos en el Mundial de MotoGP: el Circuito de las Américas recibe a la máxima categoría del motociclismo de velocidad y a sus dos teloneras.EVARISTO SA - AFP

POLO

Copa República Argentina

  • 16 La Dolfina-Oriental vs. La Ensenada Cría Emezeta, la final. Disney+

BÁSQUETBOL

NBA

  • 18.30 Minnesota Timberwolves vs. Detroit Pistons. ESPN 4 y Disney+

Liga Nacional

  • 11.30 Oberá vs. Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia). TyC Sports
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