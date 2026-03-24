La escalofriante lesión de un jugador de Golden State Warriors que impactó en la NBA

Las imágenes son escalofriantes. El gesto de los jugadores dentro de la cancha permitió comprender la gravedad del caso. Es que Moses Moody, jugador de Golden State Warriors, sufrió una impactante lesión en su rodilla izquierda durante el partido que su equipo le ganó por 137-131 a los Dallas Mavericks en la prórroga, y dejó a todos los fanáticos de la NBA angustiados por el futuro del escolta de 23 años.

La acción no permitía imaginar un desenlace tan dramático, porque Moody le robó la pelota a Cooper Flagg, de los Mavericks, cuando faltaban poco más de un minuto para el desenlace de tiempo suplementario, encaró su carrera hacia el aro con total liberad y en el momento del arranque del salto para volcar la pelota su rodilla izquierda cedió y Moody cayó de espaldas sobre el parqué. El escolta, que hasta ese momento sumaba 23 puntos, se tomó rápidamente la zona afectada, las cámaras captaron el momento y se pudo advertir que se había dislocado la rodilla.

La lesión de Moses Moody en la NBA

La reacción de los jugadores que estaban cerca fue asistirlo inmediatamente y otros quedaron en estado de shock, tomándose la cabeza por la gravedad del caso. El basquetbolista permaneció tendido en el piso de la cancha varios minutos antes de ser retirado en camilla. Después de ser acompañado por el equipo médico de los Warriors, fue sometido a estudios médicos para determinar el grado de la lesión, pero todavía se desconoce el alcance de la dolencia.

Tras el partido, en la conferencia de prensa, el entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, estaba muy angustiado por lo que le había sucedido a su jugador y comentó: "Vi cómo se le doblaba la pierna y cómo caía al suelo retorciéndose de dolor. No sabemos qué es, pero tenía muy mala pinta y solo esperamos lo mejor. Sea cual sea el mejor escenario posible, eso es lo que todos esperamos, pero tenía mala pinta... Mo es una persona maravillosa, un gran compañero, un tipo estupendo para entrenar, se esfuerza al máximo cada día y, por cierto, estuvo brillante, jugó de maravilla. En la defensa, cambió el rumbo del partido con su presión sobre el balón, metió puntos determinantes. Fue genial tenerlo de vuelta después de que se perdiera 8 o 10 partidos, y que luego pase esto... Sólo rezamos para que no sea nada grave, pero tenía muy mal aspecto“.

Draymond hugged Moses Moody as he was stretchered off the court after his injury 🫂😕



Wishing him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/3QP9o1AmXQ — Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2026

También Cooper Flag, de Dallas Mavericks, que estaba cerca cuando perdió la estabilidad Moody, se mostró muy afectado por lo sucedido: “De inmediato no pude distinguir bien qué le había pasado. Si advertí que su pierna falló un poco. Después vi la escena... Es duro... Estoy rezando por él y por lo que sea que tenga que pasar, es terrible. Pero sí, sólo estoy rezando por él”.

Esta lesión de Moody vuelve a golpear a los Warriors, que ya habían perdido a Jimmy Butler por una rotura del ligamento cruzado anterior, y a Stephen Curry, que se perdió los últimos 22 partidos por un persistente problema en la rodilla derecha. Moses Moody había sido titular en 49 de los 60 partidos de esta temporada con los Warriors y en este etapa promedia 11,9 puntos por partido.