La increíble marca de Kevin Durant que le permitió destronar a Michael Jordan

La NBA ofrece cada semana una nueva hazaña de sus estrellas, lo que provoca que se pierda dimensión de lo que estos atletas consiguen. Y lo que logró Kevin Durant en la victoria de Houston Rockets 123-122 sobre Miami Heat, es realmente impactante, porque superó la marca anotadora de Michael Jordan y entró en el top 5 de máximos artilleros de toda la historia de NBA: con 32.293 puntos, está por detrás de Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928), Kareem Abdul-Jabbar (38.387) y Lebron James, que todavía está en actividad (43.241).

El estadio Toyota Center explotó sobre el final del partido, cuando el juego estaba 114 a 109 a favor de los Rockets. En ese contexto Durant convirtió un triple que enloqueció a todos. Pero Miami Heat estuvo a punto de amargar la fiesta completa de Houston porque estaban arriba 122-121, Durant asumió la responsabilidad, se jugó el tiro decisivo, la pelota no entró, pero estaba Amen Thompson para corregir el lanzamiento y cerrar una noche perfecta.

🚨 KD PASSES MJ 🚨



With this three, Kevin Durant passes Michael Jordan for 5th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/byqx3AFLer — NBA (@NBA) March 22, 2026

Y tan increíble resultó todo que Thompson, que fue la llave para la victoria, cuando Durant empezó a jugar apenas tenía 4 años, y por eso cuando le preguntaron acerca de la marca que había conseguido su compañero, respondió: “Es legendario estar en un equipo con un jugador de la grandeza de él. Así es inspirador, sin duda. Y presenciar cómo bate estos récords ha sido genial“.

Al terminar el partido y con el éxtasis de haber logrado un nuevo triunfo que los acomoda en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, la franquicia eligió homenajear a su jugador con un vídeo repasando toda su trayectoria desde el año 2007 hasta ahora.

Tras esta celebración en la cancha, Kevin Durant habló de la marca que había conseguido, acerca de que había desplazado a Jordan de la lista histórica y si él tenía algún momento especial que recuerde de MJ: “Eso es como preguntarme si tengo una canción favorita de Drake. No, es que todas son geniales. MJ tiene tantos grandes momentos. Él personifica un nivel icónico, de Dios; simplemente todo en lo que creo, él lo personifica“.

KEVIN DURANT MOVES TO 5TH ON THE NBA ALL-TIME SCORING LIST 🔥 pic.twitter.com/TbWpK3AWMN — Yahoo Sports (@YahooSports) March 22, 2026

Los 27 puntos que marcó Durant fueron determinantes para alcanzar el récord, y respecto al récord, su entrenador, Ime Udoka, no dudó en respaldar a KD: “Es un honor para todos formar parte de esto. Superar a Michael Jordan es, obviamente, un gran logro, y lo celebramos con él“.

La humildad de Durant lo convirtieron en un jugador de referencia para muchos otros atletas, sin embargo, él contó que se siente inspirado por todos los jugadores que el tiene aún por delante, pero le resulta difícil asimilar lo que logró en este paso: “Es genial, pero es difícil de asimilar cuando todavía estás en el proceso, cuando lo único que te importa es mejorar. Nunca quiero restarle importancia a cosas así, pero mañana tengo que levantarme e ir a trabajar“.