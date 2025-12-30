NBA: la lesión de Nikola Jokic que podría dejarlo afuera durante lo que resta de la temporada

Para Denver Nuggets fue una noche muy negativa. No sólo por la derrota ante Miami Heat por 147 a 123 en Florida. La noticia que realmente preocupa a la franquicia de Colorado es la lesión de Nikola Jokic. El pivot serbio debió retirarse de la cancha y no volvió luego de lo que fue un duro golpe que recibió por parte de un compañero en una acción defensiva. Denver todavía no se emitió un comunicado al respecto.

En uno de los duelos correspondientes a la temporada regular, que se jugó en el Kaseya Center de Miami, el partido estaba a favor de Denver Nuggets por 63 a 61 y se jugaban los últimos segundos del segundo cuarto. En una acción ofensiva por parte de los locales, Jaime Jáquez penetró hacia el aro. En su camino hacia el canasto se opuso la defensa de Spencers Jones, que sin querer pisó a su compañero Nikola Jokic, que estaba debajo del aro.

De inmediato, el serbio quedó tendido en el suelo agarrándose la pierna izquierda, mientras Kel’el Ware, de los Heat, finalizaba la jugada con un doble. El primer tiempo terminó y la figura de los Nuggets seguía en el piso. El impacto por parte de Jones le provocó a Jokic una hiperextensión de la rodilla izquierda.

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter (@SportsCenter) December 30, 2025

Jokic logró salir de la cancha caminando con dificultad. De este modo, los médicos decidieron que el pivot no continuara el juego. Hasta el momento en el que estuvo en el partido, el serbio llevaba una planilla impecable con 21 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes en tan solo 19 minutos de juego. Al final del partido Miami Heat aprovechó la ausencia de la figura de Denver y se quedó con el juego por mucha diferencia.

Por el momento, desde el cuerpo médico de los Nuggets no emitieron ningún comunicado sobre la lesión del basquetbolista serbio, pero este martes iba a someterse a una resonancia magnética para determinar con exactitud la gravedad de la contusión. Hasta entonces, todo es incertidumbre sobre el tiempo que podría estar fuera de las canchas.

Nikola Jokic era una del las figuras del partido ante Miami Heat antes de su lesión Lynne Sladky� - AP�

Mientras el mundo del básquet espera noticias positivas para el tres veces MVP de la NBA, el experto en lesiones de la NFL, el doctor Jesse Morse , describió los mejores y peores escenarios posibles. “En el mejor de los casos se trata de un hematoma óseo debido a una hiperextensión. El peor de los casos, pero muy posible, es que se trate de un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA). Esperando lo mejor”, escribió el profesional en sus redes sociales.

David Adelman, entrenador de Denver, se refirió a lo que sucedió con su figura tras la derrota: “Inmediatamente supo que algo iba mal. Esto es parte de la NBA. Cualquiera que se lesiona en este juego es un poco desgarrador, especialmente alguien tan especial como él. Mañana sabremos más. Seguiremos adelante como equipo”. Jamal Murray, compañero de Jokic, se mostró muy compungido por lo que podría llegar a ser una lesión de gravedad: “Perder a los MVP no siempre será fácil... sobre todo, simplemente hay que tener el ánimo y la mentalidad adecuados. Él no solo es una parte importante de lo que hacemos, sino casi todo... solo queremos verlo sano y a todos listos para dar el paso al frente”, expresó.