Buenas noticias en Nueva York: avanzan los Knicks y Hochul envía un mensaje rumbo a las finales de la NBA

Los New York Knicks se impusieron en la Final de la Conferencia Este de la National Basketball Association (NBA) y consiguieron el pase a las Finales de la NBA, donde esperan al ganador del Oeste. En redes sociales, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, celebró el resultado y aseguró que el equipo “encarna” los valores del estado.

Kathy Hochul celebró el pase de los Knicks a las Finales de la NBA

En la Final de la Conferencia Este, los New York Knicks fueron ampliamente superiores a su rival, Cleveland Cavaliers, y se impusieron con un 4-0 definitivo. Con este triunfo, esperan por el ganador de la Conferencia del Oeste entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs para la gran final, a la que volverán después de 27 años de ausencia.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el triunfo de los Knicks como "una barrida" y envió aliento para la final de la NBA @GovernorHochul

Al término del partido, la gobernadora compartió un mensaje en redes sociales para celebrar la victoria. “¡Es una barrida!”, escribió en primer lugar. Luego, se refirió al plantel actual como un reflejo de los valores del Estado Imperial.

“Estos New York Knicks encarnan a Nueva York: toda garra y sin rendirse. ¡A las Finales!“, completó.

El triunfo sirvió a la franquicia para extender su racha en los play-offs, y alcanzar así un nuevo récord para la institución: 11 partidos. De este modo, igualaron la tercera racha más larga en una sola postemporada en la historia de la liga, según informó Reuters.

Con este triunfo, los Knicks consiguieron la racha de victorias en play-off más larga de su historia @nyknicks

El camino de los New York Knicks hasta las Finales de la NBA 2026

A lo largo de los play-offs, el equipo neoyorquino mostró superioridad en la mayoría de las fases. En la primera ronda, contra los Atlanta Hawks, tuvieron un inicio accidentado, pero lograron remontarla para imponerse 4 a 2. Desde esa serie, los dirigidos por Mike Brown consolidaron su identidad ofensiva.

Para la segunda etapa, el plantel consiguió un triunfo por 4 a 0 sobre 76ers de Filadelfia. El último partido fue “la actuación ofensiva más eficiente de los últimos 30 años“, según describió la NBA en un artículo.

La final, contra los Cavaliers, fue una réplica de ese rendimiento, y Jalen Brunson volvió a ser figura, por lo que obtuvo el premio MVP (mejor jugador) de la serie. Con su desempeño, logró 25,5 puntos y 7,8 asistencias de promedio en total.

El momento en que los Knicks de Nueva York alzan el trofeo de la Conferencia Este

NBA Finals 2026: Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs, los posibles rivales de los Knicks

Para la serie definitoria de la NBA, que otorga el Trofeo Larry O’Brien, los Knicks enfrentarán a uno de los siguientes rivales:

Oklahoma City Thunder : fue el mejor equipo del Oeste durante gran parte de la temporada regular y los expertos los consideran el plantel más equilibrado de la liga. Según la NBA, tuvieron la mejor defensa de la temporada.

: fue el mejor equipo del Oeste durante gran parte de la temporada regular y los expertos los consideran el plantel más equilibrado de la liga. Según la NBA, tuvieron la mejor defensa de la temporada. San Antonio Spurs: con Victor Wembanyama como jugador estrella -ganó su primer premio al Jugador Defensivo del Año y fue elegido por unanimidad para el Primer Equipo Defensivo-, es la gran sorpresa de los playoffs.

La serie actualmente está 2 a 2, y este martes, a las 20.30 hs. (hora del este), uno de los dos conjuntos logrará la ventaja. Luego, el jueves 28 de mayo a las 20.30 hs será el sexto duelo. Si la serie vuelve a estar empatada, habrá un séptimo enfrentamiento el 30 del mismo mes, a las 20 hs.

Antes del partido, el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, enfatizó que será un enfrentamiento distinto a los anteriores.

“Nos ganamos esas dos victorias y nada de eso influyó, y nada de lo del cuarto partido influirá en el quinto. Es un borrón y cuenta nueva. Tenemos exactamente la misma oportunidad que ellos de ganar ese partido", expresó, citado por la NBA.