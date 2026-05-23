Ferro se coronó campeón de la liga femenina de básquet en el Templo del Rock, que vivió una fiesta en la final

Ferro Carril Oeste fue quien puso la música en uno de los escenarios más rockeros del país y es el campeón de la Liga femenina de básquetbol. En una definición cargada de tensión, derrotó por75 a 69 a Obras en el tercer juego de la serie al mejor de tres partidos y obtuvo el tricampeonato. La gran figura de la tarde noche porteña y elegida como MVP de la serie fue Florencia Fernández, autora de 8 puntos y 8 rebotes. Las 30 unidades de Florencia Chagas para el subcampeón no fueron suficientes. Pero el Verdolaga no fue él único ganador. También ganó el básquet femenino, que vivió una final y una jornada de fiesta en el Templo del Rock, como es conocido también el estadio de Obras, en Núñez.

En el primer cuarto, Obras comenzó desconectado y Ferro supo aprovecharlo algunos minutos, pero fue el Tachero el que se fue arriba al cierre del primer cuarto por 17-14. En el final del primer tiempo, el Verdolaga lo dio vuelta y se fue al vestuario arriba 40 a 33 gracias a los ¡cuatro triples de cuatro intentos! de la uruguaya Josefina Rivera. En el tercer período, Florencia Chagas apareció con todo su esplendor y marcó 12 puntos para acercar a su equipo, que incluso llegó a pasar al frente, pero se lo llevó el equipo de Caballito por 54-52. En el cierre, ambos equipos mostraron su nerviosismo, pero el que supo resolverlo fue Ferro, que se quedó con el partido por 75 a 69 y también con la copa.

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De este modo, el equipo dirigido por Gabriel Fernández, quien fuera jugador de la Generación Dorada, se quedó con el tricampeonato al obtener la Liga Femenina y el Torneo Apertura 2025, y la Liga Femenina 2026. Además, el Verdolaga se convirtió es el segundo más ganador de la historia por detrás de Berazategui, que tiene seis. Obras continúa con su mala racha, ya que perdió las cuatro finales que disputó: en 2018, 2023, 2024 y 2026.

Las campeonas se mostraron muy felices por el objetivo logrado. “Siento mucho orgullo por el equipo, venimos juntas hace mucho y tiempo y se nota en los logros. Estoy muy contenta”, expresó Abril Romagnoli, que convirtió 11 puntos. Dalma Piri, por su parte, dijo: “No hay explicación para la alegría que tenemos, buscamos esto muchísimo tiempo, nos merecemos esto por las cosas que hay detrás de este equipo y la gente no sabe”. Por su parte, Fernández, la mejor jugadora de la final, manifestó su emoción: “Fue una temporada durísima en lo personal, terminarla así es sublime. Es un premio a seguir adelante”.

Las jugadoras de Ferro Romagnoli y Rivera celebran, Piri las observa Javier Centeno

Pero la final fue una fiesta a puro ruido y color. Y los otros protagonistas, además de las jugadoras, también fueron los espectadores. En el primer partido de la serie entre estos tradicionales clubes porteños se jugó en el Héctor Etchart de Caballito, el local ganó 90 a 84 y se vivió un clima efervescente. En el segundo punto, Obras ganó en un ajustado cierre por 62 a 56 y el estadio del Tachero lució con un marco a la altura de las circunstancias.

Este sábado todo fue superior. Se trataba del juego que iba a definir a las campeonas. Ni el frío del tenue sol de la tarde detuvo a la gente llegar abrigada al Templo del Rock de la Avenida del Libertador al 7395 en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de escenario con la mística del rock con las huellas que dejaron músicos como Charly García y bandas como Soda Stéreo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Sumo. “¿Quién toca?”, preguntaban sorprendidos los transeúntes que pasaban por allí al ver la fila que se había formado una hora antes del inicio del partido para sacar la entrada en las boleterías. Pero no, a la tarde del sábado le puso el ritmo y la música la Liga Nacional de básquet femenino, que mostró, una vez más, que tiene ganas de crecer. Niñas, en su mayoría, con sus madres o sus padres. También, con la indumentaria de sus clubes, acompañadas de sus profesores.

Florencia Chagas, de Obras, marcó 30 puntos en la final Javier Centeno

La presentación de las jugadoras locales, con juego de luces, música de fondo y la voz de un locutor le dio un toque de show. Y en los 40 minutos de juego se vivió una atmósfera cargada de tensión. Banderas y globos con los colores amarillo y negro y también el verde. Los gritos, los cantos, las protestas y el ensordecedor sonido de los bombos que partían desde las cabeceras ocupadas por los hinchas locales y también de los que llegaron de Caballito le dieron a la definición una temperatura ideal para lo que se estaba jugando. El frío quedó atrás, todo era calor.

En el piso flotante también se vivió como una verdadera final. Resultado cambiante. gestos de concentración de las jugadoras. Finalmente, Ferro fue quien supo resolver la definición en el tercer punto de la serie gracias a las apariciones de varias de sus jugadoras como Giuliana Baccarelli, Dalma Piri, Lucila Sampietro y Abril Romagnoli, la figura.

Las protagonistas, que luchan por una liga con más visibilidad, se mostraron muy felices por todo el calor y el color. “Es hermoso ver la cancha llena, la convocatoria del básquet femenino y cómo va creciendo poco a poco”, dijo Romagnoli. “Tremendo lo que se armó en los tres partidos, de la cantidad de personas que se acercaron. Los invito a todos a ver y seguir la Liga Femenina y que lleven a sus hijas a jugar al básquet a los clubes para que esta liga sea competitiva y seamos reconocidas”.

Las niñas fueron protagonistas en el entretiempo del partido y tuvieron su momento de básquetbol Javier Centeno

Las ganadoras celebraron con su gente, al grito de “¡dale campeón!“, entre abrazos extensos y llantos, pero también se llevaron el aplauso de sus rivales y de todo el público que llegó hasta el Estadio Obras. Luego de la entrega del MVP a Florencia Fernández y del grito de campeón, muchas niñas que estuvieron en la final querían una foto con sus ídolas, porque son las pequeñas que en el futuro van a formar parte de esta competencia... Mini jugadoras que sueñas con llegar ellas también a la selección argentina, como muchas de las protagonistas de la liga.

Tabla de campeones de La Liga Femenina

Berazategui: 6 (seis)

Ferro Carril Oeste: 3 (tres)

Quimsa / Unión Florida: 2 (dos)

El Talar: 1 (una)

Los campeones de la Liga Femenina, año por año