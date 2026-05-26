New York Knicks regresó a las finales de la NBA tras 27 años y quiere lograr el título luego de 53 temporadas

New York Knicks se convirtió en el primer finalista de la NBA y regresa a una definición luego de 27 años. El equipo dirigido por Mike Brown pasó por arriba a Cleveland Cavaliers en todo sentido. Le ganó 130 a 93 como visitante en el cuarto partido de la serie, lo barrió 4 a 0 y se coronó campeón de la Conferencia del Este. Además, extendió una racha de 11 triunfos en fila en lo que va de los playoffs. Los Knicks esperan ahora por el ganador de la Conferencia del Oeste, serie que están jugando Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs; el objetivo es volver a ser campeón de la NBA tras más de 50 años.

“Vamos a disfrutarlo por uno o dos días, pero tenemos un objetivo mayor aquí y debemos empezar a concentrarnos al máximo”, dijo Landry Shamet, uno de los jugadores de los Knicks que marcó 17 puntos. “Sabíamos que nuestro equipo era capaz de lograr esto. Todo lo que teníamos que hacer era trabajar duro y seguir creyendo los unos en los otros. Eso fue lo que hicimos, y por eso estamos aquí”, afirmó el dominicano Karl-Anthony Towns, que sumó 19 puntos y 14 rebotes.

Karl-Anthony Towns, con el trofeo de campeón de la conferencia este; el dominicano es determinante en el juego interno de los Knicks JASON MILLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jalen Brunson fue la gran figura de la noche y de las finales del este. Fue elegido el MVP (jugador más valioso) de la serie con un promedio de 25,5 puntos, 7,8 asistencias y 3,3 rebotes. Además, en el cuarto duelo ante los Cavs aportó 15 puntos. La estrella de los Knicks habló de lo especial que es para él llegar a la definición. La última vez que los Knicks llegaron a las finales, en la temporada 1998/1999, Brunson tenía apenas dos años y en ese equipo jugó su padre Rick: “Significa mucho para mí, pero no estaría aquí sin mis compañeros de equipo, sin la confianza que depositaron en mí”, dijo.

Pero éste es un merecido premio para los New York Knicks, que están detrás del gran objetivo de ser campeones, algo que no consiguen desde hace 53 años. El primer título de la franquicia de New York fue en la temporada 1969/1970 y la última vez que levantaron el trofeo fue en 1973. A partir de allí, la sequía. En todo ese tiempo llegó a dos finales: en la 1993/1994 y en la 1998/1999. En ambas perdió y luego el peso específico del conjunto neoyorquino fue reduciéndose. Desde el 2000 hasta 2022, Los Knicks sólo alcanzó los playoffs en seis ocasiones. Sin embargo, la suerte empezó a cambiar en la franquicia de La Gran Manzana. Es la cuarta temporada consecutiva en la que están detrás del gran objetivo de ser campeones y actualmente tiene un equipo para romper el maleficio.

Jalen Brunson, de los New York Knicks, es marcado por James Harden, de los Cavs. El base del equipo neoyorkino fue el MVP de las finales del este GREGORY SHAMUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los dirigidos por el experimentado entrenador Mike Brown tienen como gran figura a Jalen Brunson. El base de 29 años es determinante en cada ofensiva del equipo. Lo acompañan el escolta Josh Hart y el alero Mikal Bridges, Mikal, dos basquetbolistas de rol que se destacan por defender muy duro y ser capaces de sumar en el ataque. En el juego interno, O.G. Anunoby y Karl-Anthony Towns también son jugadores con experiencia para esta clase de partidos. En el banco, Landry Shamet, McBride, Miles y Mitchell Robinson hacen que los Knicks sean un equipo largo capaz de reemplazar a cualquiera de los titulares.

FOR THE FIRST TIME SINCE 1999, THE NEW YORK KNICKS ARE HEADED TO THE NBA FINALS 🚨



4-0 SERIES WIN OVER CLEVELAND.



11 STRAIGHT POSTSEASON VICTORIES. pic.twitter.com/g4vChSY0xc — NBA (@NBA) May 26, 2026

Los Knicks llegaron hasta las finales de la NBA siendo terceros en la temporada regular con un récord de 53 victorias y 29 derrotas. Luego, en la postemporada dejaron en el camino a Atlanta Hawks (4-2 en la serie) y barrieron 4 a 0 a Detroit Pistons en las semifinales y a los Cleveland Cavaliers en las finales. De este modo, New York lleva 11 triunfos seguidos en los playoffs y se quedaron con la conferencia del este luego de 27 años. Ahora, queda lo mejor. La franquicia de la ciudad de New York luchará por la corona a partir del 3 de junio ante San Antonio Spurs u Oklahoma City Thunder, que empatan 2 a 2 en la serie al mejor de siete juegos.