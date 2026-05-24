NBA y Mundial en junio: el caos de transporte que se viene en Nueva York si los Knicks avanzan a la gran final

Los New York Knicks dieron un importante paso este martes en su sueño de quedarse con el anillo de la NBA, al superar a Cleveland Cavaliers en el primer partido de la final de la Conferencia Este por 115 a 104. La franquicia no gana la competencia desde 1973 y se encuentra en uno de sus mejores momentos. Sin embargo, su camino hacia el título podría superponerse con el inicio del Mundial 2026, lo que afectaría a la logística en Penn Station.

Calendario de las Finales NBA 2026: qué fechas podrían cruzarse con el Mundial

Las fechas para las finales de la NBA fueron establecidas entre el 3 y el 19 de junio. En caso de que la serie se extienda a más de cuatro partidos, los encuentros denominados como Quinto y Sexto Juego tendrán lugar el 13 y 16 de junio, respectivamente.

Los Knicks hacen de local en el Madison Square Garden (MSG, por sus siglas en inglés), recinto que se ubica justo sobre la infraestructura de Penn Station, vía directa hacia Nueva Jersey. Por este motivo, si el equipo llega a la final en busca del anillo, la estación recibiría un gran aforo de aficionados, según explicó The Mirror.

En un contexto sin eventos simultáneos, el operativo tendría menos presión logística. No obstante, el jueves 11 de junio comenzará el Mundial 2026, el cual tiene a la región de Nueva York y Nueva Jersey como una de las sedes principales con ocho partidos confirmados, incluida la final.

El calendario del torneo, publicado por la FIFA, establece encuentros en el MetLife Stadium para el 13 y el 16 de junio, fechas que podrían coincidir con partidos de las Finales de la NBA si los Knicks llegan a esa instancia. Esto aumentaría la demanda sobre los servicios ferroviarios vinculados a Penn Station.

Mundial 2026 en Nueva Jersey: partidos que podrían coincidir con las Finales de la NBA

El sábado 13 de junio, Brasil y Marruecos se enfrentarán a las 18 hs (hora del este de EE.UU.). Tres días más tarde, el martes 16, se llevará a cabo el partido entre Francia y Senegal, cuyo inicio está establecido para las 15 hs.

Si se llega al Quinto y Sexto Juego, las finales de la NBA coincidirían cos los partidos de Brasil ante Marruecos y Francia frente a Senegal Al Bello - Getty Images North America

Gothamist señaló que la realización de estos encuentros en la zona de las praderas de Nueva Jersey implicaría el traslado de miles de aficionados a través del sistema ferroviario que conecta con el centro de Manhattan.

NJ Transit y Penn Station: restricciones para viajar al estadio durante el Mundial 2026

Penn Station recibe una cantidad superior a las 500 mil personas por día laboral. La agencia de transporte de Nueva Jersey (NJ Transit, por sus siglas en inglés) estableció normas de prioridad para todos aquellos que tengan entradas para los juegos del Mundial durante los ocho días de actividad en el estadio de la región.

Según las disposiciones, el servicio de trenes entre Penn Station y Secaucus Junction se limitará a personas que compren un boleto de transporte con un costo de 98 dólares. Estas restricciones se aplicarán durante las cuatro horas previas a cada partido y durante las tres horas posteriores.

Durante estos periodos, los trenes con dirección a Manhattan que no transporten a aficionados al fútbol finalizarán su recorrido en las estaciones de Newark Penn o Newark Broad Street. En estos puntos, los pasajeros deberán realizar un transbordo hacia el sistema de la Autoridad Portuaria Trans-Hudson (PATH, por sus siglas en inglés) para ingresar a la ciudad.

Cómo afectarían las restricciones de NJ Transit a los fanáticos de los Knicks

La medida afecta de forma directa a los seguidores de los Knicks que residen en Nueva Jersey y que pretenden asistir al MSG para las finales (en caso de llegar). Los usuarios solo dispondrán de un margen de dos horas para utilizar trenes directos hacia Penn Station mientras se disputen los partidos del Mundial.

En caso de llegar a las finales de la NBA, los aficionados de los NY Knicks tendrían limitaciones para acercarse al MSG por el Mundial de la FIFA Instagram @nyknicks

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), encargada de la operación de los trenes subterráneos y del Ferrocarril de Long Island, mantendrá el servicio de forma habitual en la estación.