ORLANDO (AP) - Jimmy Butler aún no está listo para regresar a casa. Consiguió un triple-doble más tarde, escribió su nombre en la historia de la Final de la NBA, pero sobre todo, mantuvo con vida a un Miami Heat marcado por las ausencias, pero que todavía está en condiciones de darle pelea a los grandes favoritos, Los Angeles Lakers.

Butler finalizó con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, y en la burbuja de Orlando, Miami venció a los Lakers por 115-104 para reducir a 1-2 su desventaja en la serie decisiva, a pesar de no contar con los titulares Bam Adebayo y Goran Dragic, bajas por lesiones.

Fue el tercer triple-doble de 40 puntos en la historia de la Final. Butler jugó el mejor partido de su vida cuando más lo necesitaban los Heat. Encestó 14 de 20 tiros de campo y después de que Miami desperdició una ventaja de doble dígito al comienzo del último cuarto, el estelar alero se aseguro que el margen victorioso se mantuviera.

"Sólo quiero ganar", dijo Butler. "No me importan los triples-dobles. No me importa nada de eso. En verdad. Quiero ganar. Lo hicimos. Estoy contento con el resultado. Creo que nos dimos cuenta de que merecemos estar aquí", destacó la gran figura de la noche. Lo escoltaron Tyler Herro y Kelly Olynyk, cada uno con 17 puntos.

Del otro lado, a los Lakers no les alcanzó con los 25 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias por parte de LeBron James, mientras que Kyle Kuzma y Markieff Morris encestaron 19 cada uno como suplentes. Anthony Davis terminó con 15 tantos por el equipo angelino.

Miami nunca pudo relajarse. Llegó a estar al frente por 12 a finales del tercer cuarto, pero a los Lakers les tomó menos de cinco minutos alcanzar un parcial de 20-6 y tener ventaja de 91-89 con 8m55s por jugar, luego de una bandeja de Rajon Rondo. Pero el resto fue todo para Miami. Butler simplemente se rehusó a permitir que su equipo quedara 0-3. A Los Angeles no les alcanzó con un LeBron James que firmó una performance de 25 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias y 2 tapas en 39 minutos.

El cuarto partido de la serie se disputará el martes en la cancha de Disney World (Orlando) y todavía se desconoce si Dragic o Adebayo podrán participar.

