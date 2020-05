Luis Scola utiliza la 40 en el Olimpo Milano, equipo al que llegó el año pasado Crédito: @OlimpiaMI1936

El basquetbolista italoargentino Bruno Cerella , del Reyer Venezia, considera que la llegada de Luis Scola al Olimpia Milano de la Legabasket de Italia potenció el mercado. "Tanto Luis Scola como Milos Teodosic le permiten crecer a la Lega. También los arribos de técnicos como Ettore Messina o Aleksandar Djordjevic que son de los más importantes del mundo", expresó Cerella.

Cerella , nacido en Bahía Blanca consideró en una entrevista con el programa radial Reloj 24 que: "Un jugador de la jerarquía de Scola revitalizó el básquetbol italiano. A la edad que tiene sigue mostrando un entusiasmo enorme por la actividad. El deporte necesita más personas como él". Cerella tiene una fundación con fines benéficos radicada en Kenya: "Mi intención es devolverle al deporte algo de lo que me dio a mí".

Luis Scola, una leyenda del deporte argentino. Con 40 años, continúa en actividad y planea darle un cierre de oro a su carrera en los Juegos Olímpicos de Tokyo Fuente: Archivo - Crédito: Xinhua / Deng Hua

Cerella, de 33 años, juega para la selección italiana y se desempeñó toda su carrera en el exterior. Ahora, forma parte de la plantilla del Reyer Venezia, que en febrero último ganó la Copa Italia. Sin embargo, juega allí en condición de cedido, ya que en realidad pertenece a la plantilla del Olimpo Milano, equipo donde juega justamente Luis Scola.

Por su parte, Scola , capitán del seleccionado argentino, sentenció en una reciente entrevista por Instagram concedida a su compañero de selección Nicolás Laprovittola que no se le ocurre "ninguna razón" para no disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para el año 2021 por la pandemia del coronavirus . "Honestamente, la idea mía siempre fue jugar y me encantaría hacerlo", cerró.