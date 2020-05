Fuente: Reuters

Desde la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzaron las especulaciones respecto de la presencia de algunos deportistas para la cita en 2021. En el seleccionado argentino de básquetbol el gran interrogante estaba concentrado en Luis Scola , ya que se estimaba que este año podía retirarse del conjunto nacional y el año próximo, para la cita olímpica, tendría 41 años.

Sin embargo, en las últimas horas parece hacer terminado con esas dudas: "Honestamente, mi idea siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue. Pero no hay ninguna seguridad que se juegue. Ahora, si todo está bien, lo voy a jugar ", reconoció el capitán del seleccionado en el podcats "Hola! Qué tal, Cómo estás?" , conducido por su compañero Nicolás Laprovittola (Real Madrid) y el periodista Germán Beder.

En medio de una charla distendida, Scola hasta se permitió hacer bromas con Laprovittola para abordar el tema de su participación en Tokio: " Si vos jugás, yo juego. Mirá, te lo contesto con una contrapregunta: ¿Vamos a jugar en Tokio? ¿Se va a jugar en Tokio? ", bromeó el ex NBA cuando llegó la consulta sobre el final de la entrevista.

Y continuó con un análisis un poco más profundo sobre la posibilidad de realizar los Juegos en tiempo y forma: "Olvidate del invierno que viene porque faltan clasificaciones que en enero debieran jugarse. No estamos tan holgados como para pensar y la organización misma lo reconoció. Cuando todos me preguntaban me causaba gracia pensando 'Mirá en lo que se preocupan'. Hay tantas piezas en movimientos que es complicado".

Más allá de lo que podría suceder en 2021 con su participación en Tokio, Scola también dejó una mirada interesante respecto al retorno de la actividad en Europa, en especial en la Euroliga: "Sinceramente lo veo muy difícil que vuelva la competencia a corto plazo. Todo lo que moviliza cada organización de partido parece imposible poder realizarlo. No termino de ver claro cómo podés meter en un solo lugar, libre de virus, a 30 nacionalidades para poder jugar al básquet ".

Explicó que ya está todo resuelto para volver a entrenarse desde este lunes, aunque reconoce que le genera mucha intriga cómo se desarrollará todo en Italia. Si bien en Olimpia Milano se tomaron todas la medidas de seguridad para este regreso al trabajo, la situación general es lo que lo inquieta: "Estamos tranquilos en Milan y la situación está rara, lo que iba a ser tranquila no lo fue. Vemos mucha gente en la calle, con un miedo silencioso y estamos pendientes de ver qué sucederá".

Recorrió su paso por la NBA, su obsesión por llegar hasta allí, dejó su mirada respecto a la evolución del juego, analizó las opciones para llegar a la liga estadounidense, contó cómo está viviendo estos días de pandemia en familia y no dejó tema sin tocar en una charla muy distendida con sus amigos. Incluso, en el comienzo del podcast, se animó a bromear que después de la entrevista se les acaba el "éxito" del podcast.