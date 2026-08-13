Russell Westbrook, líder histórico de la NBA en triples-dobles y MVP de 2017, anunció su retiro del básquetbol

SACRAMENTO, California (AP).— Russell Westbrook, el líder histórico de la NBA en triples-dobles y MVP de 2017, anunció el miércoles que se retira después de 18 temporadas durante las cuales fue seleccionado para el equipo del 75° aniversario de la liga.

El dos veces campeón anotador compartió su decisión en las redes sociales en una publicación que incluía un video narrado por el actor Michael B. Jordan donde el base nunca dice una palabra.

“A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final”, escribió Westbrook. “Tenías que estar allí. Y ahora se terminó”.

Westbrook fue la cuarta selección del draft de 2008 proveniente de UCLA por los Seattle SuperSonics, justo antes de que se mudaran a Oklahoma City. Jugó sus primeras 11 temporadas con los Thunder y pasó esta última temporada con los Sacramento Kings.

Westbrook lideró la NBA en asistencias tres veces y fue dos veces MVP del Juego de las Estrellas. Ganó una medalla de oro olímpica en los Juegos de Londres 2012.

Westbrook se marcha con 209 triples-dobles, el último el 15 de marzo. Nikola Jokic ocupa el segundo lugar en esa categoría con 198 al comenzar esta temporada. Westbrook también posee la marca de la NBA de más triples-dobles en una temporada con 42 en 2016-17, cuando obtuvo su único premio al Jugador Más Valioso.

Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.



You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

El gerente general del Thunder, Sam Presti, llamó a Westbrook “el competidor definitivo”. “Su creencia interna y su valentía desenfrenada ayudaron a establecer los cimientos de nuestra organización desde el primer día en 2008 y él elevó la confianza e inspiró a nuestra comunidad en cada año posterior”, dijo Presti en un comunicado. “Russell será tan exitoso en su vida después del básquetbol como lo fue durante su carrera porque sus cualidades y dones se transfieren. Su impacto en nuestra comunidad todavía se siente hoy, y es querido por su devoción tanto como por su talento”.

Westbrook promedió cifras de dos dígitos en puntos y asistencias en cinco de seis temporadas comenzando en la temporada 2015-16. También jugó para Houston, Washington, los Lakers y los Clippers, dividiendo la temporada 2022-23 entre los equipos de Los Ángeles y Denver.

La temporada última, Westbrook fue titular en 58 de los 64 partidos que jugó para Sacramento. Promedió 15.2 puntos y 6.7 asistencias.