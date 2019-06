Tony Parker anunció su retiro Fuente: AFP

"Con mucha emoción me retiré del baloncesto, fue un viaje increíble". La frase es contundente, rebota en el aire, explota en los Estados Unidos e invade Francia. Un anuncio que le pone punto final a una historia que estaba viva en la NBA por su sola presencia. El último sobreviviente del Big Three de San Antonio Spurs le puso punto final a su carrera y con ello comenzó a agigantarse su legado. Tony Parker, el chico que llegó desde Paris Basket Racing de Francia, para ser el conductor de un equipo de Gregg Popovich dice basta, después de 18 temporadas y 4 anillos de campeón.

Parker, a los 37 años, ya no sentía que le hierva la sangre para aceptar una nueva temporada. Su última aventura en Charlotte Hornets le dejó buenas sensaciones, pero ya no encontró energía para seguir adelante. Con 1,254 juegos de temporada regular, con un promedio de 15.5 puntos, 5.6 asistencias y 2.7 rebotes, el francés entendió que era tiempo de salir del juego: "Pensé que si ya no puedo ser un Tony Parker y no puedo jugar por un campeonato, ya no quiero jugar al baloncesto", le dijo al medio estadounidense The Undefeated, en una entrevista que realizaron el 1 de junio en San Antonio, pero pidió que su anuncio de retiro fuera publicado este lunes.

Seis veces seleccionado para el equipo All-NBA jugó para los Spurs desde 2001 hasta 2018 y reescribió la franquicia texana. Conformó junto con Manu Ginóbili y Tim Duncan, el Big Three más importante que se recuerde en la NBA.

El secreto del éxito del francés en la NBA llegó de la construcción que hicieron Popovich y R.C. Buford en los Spurs. Ellos construyeron la dinastía y la edificaron pieza por pieza. Parker fue una de las joyas que encontraron y por la que discutieron un tiempo hasta poder aceptar que podía ser el base de San Antonio.

Fue Sam Presti (hoy general manager de Oklahoma City Thunder), quien tuvo mucho que ver con el desembarco de Parker en Texas. Es que Presti comenzaba a caminar con fuerza por el universo del básquetbol grande de los Estados Unidos. Era obsesivo y tenía la energía de un muchacho de 21 años que quería aprender de Buford y Popovich. No se detenía nunca y repartía el tiempo entre sus estudios de Derecho y su función de interino en el Staff de los Spurs.

Esa posibilidad le permitía sumar experiencia entre los observadores de la franquicia texana. No era un detalle menor esta posibilidad, porque también compartía espacio con Buford cuando se acercaba a tomar algunos tiros al aro. Cuentan que así fue que Presti, en 2001, le acercó un video con material de un francés que en Paris Basket Racing causaba sensación. Esta cinta impactó a Buford, por eso le pidió a Popovich que le permitiese a este base francés participar de entrenamientos privados.

El resultado no fue para nada satisfactorio, porque Pop no quedó conforme con lo que vio de Tony Parker. Pero no terminó todo allí: "No me impresiona. He visto muchos guardias con esas cualidades", fue la frase que aseguran usó el técnico después de aquella sesión de prácticas. Pero estaban Presti y Buford como los dos motores de esa búsqueda. Volvieron a la carga con una cantidad de información de cómo se movía Parker en los juegos en los que no se lucía por su explosión para atacar el aro y darle dinámica al juego.

Las charlas entre Buford y Pop fueron intensas y el técnico de los Spurs aceptó ver el nuevo material que le había acercado su asistente. De aquellas miradas desconfiadas pasó a ser seleccionado en el Draft de 2001 y a quedarse con la base de San Antonio en el quinto juego de la temporada regular de aquel año.

Estuvo en San Antonio para el retiro de la camiseta de Manu Ginóbili y la gente deliró por el francés. Parker planea vivir allí, pero pasará un tiempo en Francia como propietario y presidente de ASVEL, un club de baloncesto profesional masculino y femenino en Lyon. También abrirá la Academia Tony Parker Adequat, una escuela internacional también en su ciudad natal, a finales de este año.