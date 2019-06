La foto de Kevin Durant internado y cómo puede darse su recuperación

Kevin Durant publicó la foto en Instagram, después de ser operado Fuente: LA NACION - Crédito: Instagram

La noticia de la operación de Kevin Durant resultó un impacto, porque primero se esperaba el resultado que determinara la gravedad de la lesión (en el tendón de Aquiles). Sin embargo, el posteo en Instagram de Kevin Durant anunciando que ya había sido operado cambió todo el mapa en Golden State Warriors y parte de la NBA. Y en ese escenario, se abrió un nuevo capítulo en esta historia y todo está enfocado en la recuperación que será determinante para su futuro. Se estima que será entre 6 meses o un año, lo que implica que los Warriors o cualquier otra franquicia no lo tendrían disponible en la próxima temporada.

"Mi camino de regreso comienza ahora. Tengo a mi familia y a mis seres queridos a mi lado y apreciamos verdaderamente todos los mensajes y muestras de apoyo que la gente nos ha enviado. Como dije el lunes, estoy profundamente herido, pero estoy bien. El básquetbol es el mayor amor de mi vida y quería estar fuera esa noche porque esto es lo que hago. Quería ayudar a mis compañeros en nuestra búsqueda del Three-Peat (tres anillos seguidos)", escribió Durant en su Instagram.

Los especialistas indican que la recuperación de esta lesión varía entre 6 meses y un año, aunque el promedio para jugadores de 30 años suele ser más cercana a los 9 meses. Según la NBA, un estudio de 2013 contaba que 18 jugadores que habían padecido esa lesión entre 1988 y 2011, siete de ellos nunca volvieron a jugar, mientras que los 11 restantes regresaron, pero con una disminución de porcentajes anotadores y de sus minutos en la cancha. Kobe Bryant, Brandon Jennings, Rudy Gay, DeMarcus Cousins, John Wall, son algunos de los jugadores que sufrieron la misma lesión en los últimos años.

Durant firmó un contrato con Golden State por dos años por 61,5 millones de dolares. En el primer año cobró 30 millones y en el segundo tiene la opción el jugador de aceptar seguir o no. En el caso de mantenerse en Warriors le pagarán US$ 31.500.000. A pesar de esta situación no se retiran del mercado por quedarse con KD, franquicias como Knicks, Nets y Clippers.