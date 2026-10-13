Una camiseta de Michael Jordan de las Finales de la NBA de 1998 se subastó por una cifra récord

Una camiseta utilizada por Michael Jordan durante las Finales de la NBA de 1998 alcanzó un récord de alto impacto. Se vendió de forma privada por 14 millones de dólares, según anunció una casa de subastas, calificándolo como “el precio más alto jamás pagado” por una pieza de colección de básquetbol.

La casa de subastas Hunt Auctions, con sede en Pensilvania, anunció la venta mediante una negociación privada e identificó al comprador como el inversor inmobiliario de Miami, Ron Firman. La camiseta roja es la que Jordan utilizó en el segundo partido de esa serie, el 5 de junio de 1998; esa noche, el astro nacido en Brooklyn anotó 37 puntos y los Chicago Bulls vencieron 93-88 a Utah Jazz, equilibrando la serie 1-1.

Record Air. Important 1998 @NBA Finals Game Two @chicagobulls Michael Jordan game worn road jersey sold via private treaty sale for $14,000,000. The price is a world record for any basketball memorabilia item and the second highest price ever paid for a sports jersey of any… pic.twitter.com/2ax0XBvjxm — Hunt Auctions (@HuntAuctions) October 12, 2026

Jordan y los Bulls ganarían la serie en seis partidos, consiguiendo así el sexto y último título de su carrera, que le valió un lugar en el Salón de la Fama. Esa temporada 1997-98 fue el tema de la serie documental “The Last Dance”, estrenada en 2020.

“Si bien la importancia de Michael Jordan en el mercado de objetos de colección deportivos está más que demostrada, ahora se ha consolidado como una categoría de activos de elite, reservada generalmente para obras de arte icónicas”, declaró David Hunt, presidente de Hunt Auctions, según la agencia AP. “Nos complace enormemente haber podido facilitar esta venta histórica, que sienta un nuevo precedente para nuestro sector”, apuntó.

El precio de 14 millones de dólares sería el segundo costo más alto conocido por una camiseta usada en un partido, después de los US$ 24,12 millones pagados en 2024 por la camiseta que utilizó el legendario beisbolista Babe Ruth de los Yankees de Nueva York cuando conectó el jonrón “previsto” contra los Cachorros de Chicago en Wrigley Field, en el Juego 3 de la Serie Mundial de 1932.

Lo mejor de aquel partido histórico

Esta nueva venta representa, al menos, la tercera vez que una camiseta de Jordan de las finales de 1998 alcanza un precio de -al menos- 10 millones de dólares. Una casaca del primer partido se vendió en una subasta por unos 10,1 millones de dólares en 2022 y, una camiseta del tercer partido, se subastó el mes pasado por 12,3 millones de dólares. “Jordan fue un jugador increíblemente talentoso que es admirado en todo el mundo. Estoy muy emocionado por la compra”, expresó Firman, en un comunicado distribuido por la casa de subastas.

Hunt indicó que la camiseta que compró Firman (que además está autografiada por Jordan) fue adquirida originalmente a los Bulls por un coleccionista privado en 2003, y agregó que “ha permanecido dentro de una cadena de custodia concisa, habiendo cambiado de manos solo una vez desde el comprador original”.

Los festejos de Michael Jordan en 1998 Netflix

Casi cualquier objeto relacionado con las Finales de 1998 y la última temporada de Jordan con los Bulls fue objeto de un enorme interés en el ámbito del coleccionismo. En 2023, un par de zapatillas del modelo Air Jordan que utilizó el legendario jugador en el segundo partido contra Utah Jazz se vendió en Sotheby’s por 2,2 millones de dólares, promocionadas entonces como “un nuevo récord mundial de las zapatillas más valiosas jamás vendidas”.