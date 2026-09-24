Michael Jordan donó más de 17 millones de dólares para la construcción de clínicas médicas en zonas vulnerables

Michael Jordan consolidó un compromiso filantrópico con su estado natal, Carolina del Norte, ya que el exjugador de la NBA destinó 17 millones de dólares para la construcción de cuatro clínicas médicas en Charlotte y Wilmington. Esta red de centros de salud garantiza atención primaria y preventiva para sectores sociales con dificultades de acceso al sistema médico convencional. La iniciativa comenzó en 2017 con una inversión inicial de 7 millones de dólares para dos sedes en Charlotte y continuó en 2021 con otros 10 millones para los centros en Wilmington.

Los establecimientos operan bajo la gestión de Novant Health, y las primeras dos clínicas en Charlotte abrieron sus puertas entre 2019 y 2020. Estas instalaciones disponen de 12 consultorios, salas de rayos X y áreas para fisioterapia. Según datos de la entidad, más de 4500 pacientes recibieron asistencia durante los dos primeros años. La doctora Emilia Parrott, médica de familia en la red, destacó la relevancia de este modelo. “Es un único punto de contacto centralizado para que la gente se comunique con nosotros, lo que brinda coherencia y estabilidad”, señaló en una comunicación de la Fundación Novant Health.

Michael Jordan recorrió las instalaciones luego de la inauguración de cada una Novant Health

En Wilmington, ciudad donde Jordan pasó su infancia, la tercera clínica inició sus actividades en mayo de 2024 y es un espacio que cuenta con 725 metros cuadrados y brinda servicios médicos integrales, mientras que la cuarta sede de la red abrió en febrero de 2025. Estos centros atienden a pacientes de diversas edades, desde niños hasta adultos mayores. El personal médico prioriza la atención integral, lo que incluye apoyo en salud mental y orientación para la obtención de recursos básicos, como alimentos saludables o vivienda estable. Alexis Mckoy, auxiliar de enfermería, afirmó: “Tu situación es nuestra situación; diste ese primer paso, y eso es lo único que importa”.

El acceso a estos centros no requiere de una cobertura de salud previa, y además los trabajadores comunitarios intervienen ante situaciones de inseguridad alimentaria mediante la entrega de cajas de provisiones y derivaciones a servicios sociales. La enfermera Lois Iiams, especialista en atención familiar, calificó a estos espacios como un entorno seguro para la comunidad. La infraestructura busca eliminar las barreras de entrada para quienes postergan sus controles por incertidumbre o falta de recursos económicos. Los murales pintados a mano en las fachadas de los edificios reflejan la cultura de la ciudad de Wilmington y refuerzan el vínculo territorial del proyecto.

El centro recibió el nombre “Michael Jordan Familiy Medical Clinic”, y detrás del mismo se puede observar uno de los murales pintados a mano Novant Health

Más allá de la red de atención primaria, Michael Jordan efectuó una donación adicional de 10 millones de dólares para el Instituto de Neurociencias Deloris P. Jordan, dentro del Centro Médico Regional Novant Health New Hanover. Esta inversión busca impulsar la investigación científica y mejorar el acceso a tratamientos para enfermedades complejas, tales como el Alzheimer, el Parkinson y afecciones de la columna vertebral.

El exbasquetbolista explicó su motivación durante el anuncio oficial realizado en noviembre de 2025: “Mi madre me enseñó la importancia de la compasión y la comunidad, y no se me ocurre mejor manera de honrarla que ayudando a garantizar que quienes lo necesiten puedan acceder a la atención neurológica más avanzada disponible”.