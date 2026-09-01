Una increíble oferta de Hapoel Tel Aviv para que Dennis Rodman se sume al plantel que quiere dominar en la Euroliga

El ofrecimiento generó todo una revolución en el mundo del básquetbol. Es que se trataría del retorno a la acción de una de las leyendas más inquietantes de la NBA, para el universo de la Euroliga. Es que Hapoel Tel Aviv, el equipo más poderoso de Israel, se puso en contacto con Dennis Rodman para que se sume al plantel para ofrecer todos conocimientos acerca de sus técnicas para tomar rebotes.

El club israelí pretende que el legendario especialista en rebotes, que se lució en Detroit Pistons, en Chicago Bulls y San Antonio Spurs, se sume al grupo de jugadores para ofrecer sus conocimientos en esa faceta del juego que convirtió su nombre en un emblema en ese rubro. Según el medio local Sport5, reveló que la oferta es de una remuneración de más de 100.000 dólares con vuelos en primera clase, hoteles de lujo y la posibilidad de acudir acompañado por tres personas.

Sport5 Exclusive: Hapoel Tel Aviv owner Ofer Yannay has sent a letter to Dennis Rodman, offering him $100,000 to visit Tel Aviv and work with the team on rebounding.



The club would also cover business class flights and accommodation for Rodman and up to three guests.… pic.twitter.com/wwSSI9FWrh — Sport5 (@sport5il) August 12, 2026

Esta idea nació con Ofer Yannay, propietario del club israelí, que contó que hace algunos años leyó una nota en la que Rodman explicaba su obsesión por descifrar el comportamiento de la pelota para entender dónde ubicarse para capturar un rebote. Aquella lectura le quedó grabada al empresario que comanda Hapoel y por eso decidió acercarle una propuesta formal al legendario ex pivote de 65 años.

La intención de Yannay es que Rodman trabaje directamente con el plantel durante algunas jornadas, comparta los fundamentos que lo llevaron a dominar el rebote como nadie en la NBA y participe en una serie de entrevistas exclusivas con algunos medios israelíes, que pueda participar de una cena especial con el equipo y que realice varias actividades en la ciudad.

“Todavía tenemos que conseguir más rebotes. Hace muchos años leí su artículo sobre cómo convertir el rebote en una ciencia exacta. Me fascinó cómo estudiaba los ángulos, el efecto del balón y el punto exacto donde debía colocarse antes de que nadie supiera hacia dónde iba”, contó Yannay que formalizó la invitación que llevaba tiempo madurando y por la que espera la confirmación de Rodman.

When Ofer Yannay wants Hapoel Tel Aviv to rebound better, he goes straight to Dennis Rodman.



Hapoel’s owner has invited one of the greatest rebounders in NBA history to Tel Aviv for a special workshop with the team.



And the interesting part is the reason behind it.



In his… pic.twitter.com/eH7EDNay3j — RED HOOPS | Hapoel Tel Aviv (@redhoopsmedia) August 12, 2026

El Gusano nunca se destacó por su altura, 2,01 metros, aunque sí por su capacidad para anticipar las acciones debajo de los tableros. Según contó Rodman, hace un tiempo que analizaba los tiros de cada rival, memorizaba sus rutinas, observaba el giro del balón y calculaba como rebotaría en el aro. Esa obsesión lo llevó a dominar la NBA en rebotes durante siete temporadas consecutivas y a cerrar su carrera con un promedio de 13,1 rebotes por partido.

El dueño de 5 anillos de la NBA (dos con Detroit Pistons y tres con Chicago Bulls), 2 premios al Mejor Defensor, 7 títulos consecutivos de máximo reboteador y su entrada al Salón de la Fama en 2011, además es un imán para las marcas, por eso aseguran algunos especialistas locales que el presidente de Hapoel no sólo quiere al Rodman para que sus jugadores incorporen sus conocimientos deportivos, sino que garantiza atención mediática en los Estados Unidos y le ofrece a su equipo una oportunidad de para ampliar su alcance exterior.

“Todo lo que se grabe durante la visita servirá para marketing y promoción del club. En los últimos años, Israel ha atravesado una guerra muy difícil. Ahora, más que nunca, es un momento ideal para venir, traer alegría, vivir experiencias, disfrutar y estar con nosotros. Sería un placer recibirlos en Tel Aviv”, dijo Yannay.

El dueño de Hapoel incluso no descarta poder tentar a Rodman para que se sume al cuerpo técnico de manera estable si la experiencia de esta visita genera buenas sensaciones en sus jugadores.