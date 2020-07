LeBron James, la máxima figura del básquetbol mundial, estará en la noche de reanudación del campeonato de NBA luego de cuatro meses y medio; Lakers vs. Clippers es la propuesta central del jueves. Crédito: LAKERS

Habrá que ver cómo será la nueva normalidad de la NBA una vez que la pandemia sea un feo recuerdo, pero mientras el coronavirus sigue atacando al planeta en general y a Estados Unidos en particular, y mientras la protesta social continúa dominante en la agenda de ese país, la mejor liga de básquetbol del mundo no es como era.

En la cancha habrá cambios, y fuera del parquet estarán las mayores novedades: los enormes cuidados para evitar contagios, la ausencia de público in situ, el compromiso con las proclamas antirracistas -algunas aparecerán en los partidos- e innovaciones tecnológicas que involucrarán a los hinchas/televidentes.

El coronavirus

Casi 350 basquetbolistas están encerrados en el complejo deportivo de ESPN en el predio de Disney World cercano a Orlando. Ahí tienen hoteles, canchas, espacios de entrenamiento, alguna peluquería, y no mucho más. La diversión que ese lugar supondría queda para otra vez, salvo por los partidos de NBA en sí.

Están en una "burbuja", en contacto con casi nadie. Incluso la comida es distribuida individualmente. Hay escasos periodistas, poco personal de organización y unos operadores de televisón. Y los protagonistas son examinados asiduamente: la NBA informó este miércoles que los 344 testeos hechos desde el 20 de julio dieron resultados negativos.

Tan estricta es la cuestión que Lou Williams, de Los Angeles Clippers, que había sido autorizado a asistir a un entierro, acudió luego a un club nocturno y debe afrontar 10 días de cuarentena personal más allá de la colectiva, sin acción en estos primeros partidos. El propio comisionado de la NBA, Adam Silver, se expuso a varios análisis de Covid-19 antes de viajar al complejo y también después de llegar.

"Con la pandemia, la vida ya no es la misma. Hay que aceptarlo", comentó Kawhi Leonard. "Nos toca salir a competir y a completar esto", añadió la estrella de Clippers. Por cierto, la organización aclaró que seguirá adelante en caso de que aparezcan algunos contagios, pero que detendrá todo si las infecciones fueren masivas. En todo caso, ningún jugador estuvo obligado a participar en esta reanudación; no hay sanción para quien no lo hace, pero tampoco paga proporcional a este segmento del certamen.

El espectacular complejo deportivo de ESPN tiene 94 hectáreas dentro del predio de Disney World cercano a Orlando; allí, en un lugar hoy casi desierto de personas, están los hoteles, gimnasios, lavanderías y peluquerías donde los basquetbolistas pasan sus días en el tramo final del campeonato de NBA Fuente: AP

Las proclamas

Varios basquetbolistas mostraron reticencias a reiniciar la actividad en un contexto de agitación social en Estados Unidos por las protestas contra el racismo. Querían que el deporte no eclipsara la lucha por la equiparación entre negros y blancos.

La NBA aceptó plegarse a su causa difundiendo el lema "black lives matter" ("las vidas negras importan") al pintarlo en los suelos de parquet de las canchas y difundirlo en las redes sociales, permitiendo a los protagonistas llevar inscripciones sobre cuestiones sociales en sus camisetas en lugar de sus apellidos y arrodillarse durante la ejecución del himno estadounidense. No lideró la iniciativa, pero dejó hacer.

Cada objeto que esté en contacto con los jugadores será desinfectado asiduamente; los suplentes estarán mucho más distanciados que antes de la pandemia. Fuente: AP

Algunos observaron aquello, que la vuelta del deporte sería una distracción que suavizaría el mensaje social. No Gregg Popovich, a quien por cierto no le falta compromiso político. "Queremos volver a trabajar. Queremos hacer lo que todos estamos acostumbrados a realizar. Reanimar al país y jugar el deporte que todos amamos. Hacerlo seguros es una gran victoria para todos'', destacó el entrenador de San Antonio Spurs, que va en pos del récord de 23 clasificaciones seguidas para playoffs.

El público

No habrá espectadores en las gradas, claro, pero los aficionados podrán aparecer en pantallas gigantes contiguas a los campos de juego (300 invitados por la liga en cada encuentro), interactuando entre sí y con la posibildad de que su telealiento llegue a los jugadores. La televisación mostrará nuevos planos y el sonido será potenciado. Y habrá gráficos, animaciones, trivias, influencers, videos de TikTok y realidad aumentada.Todo, en definitiva, respondiendo al eslogan específico de esta NBA adaptada a la pandemia: "Whole new game". Todo un juego nuevo.

"Whole new game", "todo un juego nuevo", es el eslogan de la NBA en esta reanudación, en la que no habrá espectadores en las gradas pero sí imágenes de televidentes en las pantallas gigantes adjuntas a las canchas. Fuente: AP