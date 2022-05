Zion Williamson, la estrella que sin jugar podría firmar un contrato de 190 millones de dólares

Cada uno de sus movimientos acapara la atención. Es que desde antes de su desembarco a la NBA, ya estaba señalado como la nueva estrella de la competencia. Su poder físico impactó desde siempre, por lo tanto, las apuestas por su predominio en la liga siempre estuvieron de su lado. Pero las lesiones y el sobrepeso lo alejaron de las luces. Después de un año sin pisar un campo de juego, Zion Williamson recibió el alta para retornar a los entrenamientos sin restricciones y desde ese momento comenzó a plantearse cuál será su futuro. Y en el horizonte, aparece la posible extensión de contrato que le puede ofrecer New Orleans Pelicans, que según los medios en los Estados Unidos podría alcanzar los 192 millones de dólares, por cinco temporadas.

Es una situación compleja, porque la apuesta por tener a Williamson dentro de la cancha siempre fue plena, pero el muchacho de 21 años, que mide 1,98, nunca pudo recuperarse de sus problemas en los pies y las rodillas, porque su sobrepeso es un punto central. Antes del comienzo de la última temporada, se vio al jugador completamente fuera de estado y algunos medios locales aseguraron que se presentó a la pretemporada de los Pelicans con 140 kilos, 10 más de lo que tenía antes de salir de vacaciones.

Es un jugador espectacular, eso demostró cuando estuvo dentro de un campo de juego, pero no jugó en la última temporada y que hasta ahora apenas estuvo en 85 partidos de etapa regular en tres temporadas. Es decir, se perdió 141 de 226 que disputaron los Pelicans. Jugó 24 en su primer año, ninguno en el tercero… y 61 en el segundo, cuando demostró lo importante que puede llegar a ser. Fue All Star y promedió 27 puntos (con un 61% en tiros, además), 7,2 rebotes y 3,7 asistencias.

En ese contexto y con un entorno que parece no ayudarlo, porque nunca controlaron sus problemas con el peso y hasta manifestaron que les gustaría que Zion juegue en New York, es que New Orleans Pelicans tomó la determinación de ser muy cuidadoso en el ofrecimiento que podría hacerle para que continúe en la franquicia

Durante esta temporada, Williamson se quedó con algo más de 10 millones de dólares y ya tiene asegurados, para la 22/23, unos 13,5 millones de dólares. Ahora bien, después deberá negociar su extensión como rookie y allí comienzan los problemas porque la franquicia ya hizo circular, por intermedio del periodista de ESPN, Brian Windhorst, que podrían no garantizarle el contrato completo y que podrían llegar a la suma máxima, pero sólo por objetivos cumplidos.

Zion dejó en claro en más de una oportunidad que firmaría una extensión máxima con Pelicans sin problemas. Sin embargo, en las últimas horas, los directivos de la organización están pensando en ofrecerle esa continuidad, pero... Sería por cinco años y una cantidad que oscilaría entre los 182 y los 195 millones de dólares. Si la próxima temporada ingresar en el quinteto ideal de la NBA, saltaría al rango de súper máximo su contrato: cinco años y un tope de 234 millones.

“Pero por lo que me informaron, los Pelicans no están dispuestos a ofrecerle un contrato garantizado por el máximo de cinco años. Y esa postura es por parte de los propietarios. Gayle Benson, también dueño de los Saints de la NFL, adoptará una negociación parecida a la del fútbol americano. Le ofrecerán un gran contrato, pero no será totalmente garantizado”, contó Windhorst en ESPN.

Zion Williamson quiere la extensión, pero los Pelicans le pondrán condiciones Mark Brown - Getty Images North America

Y continuó: “Si Zion acepta esos términos, y aún así se protege de ello y se asegura 100 millones de dólares más otra cantidad por garantizar, firmará y todo está bien. Pero si no lo firma y quiere una cantidad totalmente garantizada, podemos tener algo de drama de aquí al próximo otoño”, finalizó el periodista.

David Griffin, vicepresidente de la franquicia, se encargó de enfriar todo posible negociación rutilante: “¿La extensión? Esa conversación va a ser un reto. Cuando llegue el momento, hablaremos. Primeros estamos centrados en que el jugador esté sano y con un acondicionamiento de elite, para jugar partidos”.

Es un escenario complejo, porque nadie duda que puede ser la máxima estrella de la NBA, tiene el potencial para ser dominante por muchos años, una destreza física poco usual y una mentalidad ganadora increíble. Sin embargo, afuera de la cancha sus problemas, por el momento, se roban la escena. Zion Williamson tiene en sus manos una montaña de billetes y de gloria, será cuestión de ver qué pretende hacer para no dejarlos escapar, otra vez.