Independiente: en una sorpresiva decisión, Eduardo Domínguez separó a diez jugadores del plantel profesional

Eduardo Domínguez, entrenador de Independiente, tomó una sorpresiva decisión: separó a diez futbolistas del plantel profesional con miras a la próxima temporada, en la vuelta a los entrenamientos tras la eliminación de la semana pasada por Copa Sudamericana. El Rojo no sólo se debilitará por futbolistas que perderá porque no les pudo renovar el contrato, como Domingo Blanco, Andrés Roa y Carlos Benavídez, sino que además porque el DT resolvió prescindir de más futbolistas.

La situación sorprendió incluso a quienes trabajan en el día a día de Independiente. ¿El motivo? Se sabe que la entidad de Avellaneda atraviesa por una crisis institucional y económica. De esta manera, no podría incorporar futbolistas con facilidad. Incluso la continuidad del propio Domínguez estuvo en duda en un momento tras la finalización de la Copa de la Liga , ya que el ex técnico campeón con Colón quería saber, para continuar, el mapa de posibles incorporaciones para analizar su continuidad. Ya no se habló de eso como tampoco del futuro del manager Rolfi Montenegro, pero tampoco se vislumbran soluciones como para sumar refuerzos de jerarquía.

“Debemos salir adelante con temperamento y carácter. Saber dónde estamos y lo que tenemos que representar. Si queremos competir, no hay otra solución. Estamos muy desilusionados y debemos redoblar los esfuerzos”, dijo Domínguez tras golear a Huracán por 3-0, por la última fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga 2022.

Eduardo Domínguez sorprendió haciendo "limpieza" en Independiente Prensa Independiente

Los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Domínguez son Gonzalo Asís, Mauro Zurita, Ayrton Costa, Santiago Velásquez, Thomas Ortega, Matías Sosa Ugolini, Juan Pacchini, Juan Román Zarza, David Sayago y Gastón Togni. Este último, de 24 años, fue notificado por el entrenador del Rojo que se busque otro club para continuar su carrera.

Además, los jugadores Domingo Blanco, Andrés Roa y Carlos Benavidez, a quienes se les termina el vínculo con el club a fines de junio, tendrán que tomar una decisión sobre su futuro ya que tampoco entrarán en la consideración de Domínguez con miras al próximo torneo. La idea es que los tres futbolistas se entrenen con la Reserva o a contraturno.

Si bien este lunes se entrenaron a la par del grupo en el regreso a la actividad, el club de Avellaneda decidió darles un ultimátum para que tomen un decisión lo antes posible. El Rojo les dará 48 horas a los tres jugadores para dar una respuesta, aunque se entiende que si no llegaron a un acuerdo hasta el momento...

Domingo Blanco es uno de los futbolistas que no va a continuar porque decidió no renovar el contrato ALEJANDRO PAGNI - AFP

Lo que le queda resolver a Independiente son las situaciones de Gerónimo Poblete y Juan Cazares, quienes llegaron a último momento desde Rusia, escapando de la Guerra, y firmaron sus contratos por unos meses. La dirigencia está charlando con ellos, pero todavía no llegaron un acuerdo para extender los vínculos por un año.

¿Qué puestos apunta a reforzar Domínguez? El entrenador busca un defensor central, un lateral, un volante central y un centrodelantero. Uno de los nombres que sonó como posible refuerzo es Rodrigo Aliendro, a quien Domínguez dirigió en Colón y que podría llegar con el pase en su poder.

Independiente visitará a San Lorenzo el próximo sábado desde las 14 en el Nuevo Gasómetro, con árbitro a confirmar, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del torneo de Primera División 2022.

Para este encuentro, Domínguez (además de los futbolistas mencionados) no podrá contar por lesión con Damián Batallini, quien sufrió la fractura del tercer metacarpiano en el partido frente a Ceará y es baja de cara al debut de la Liga Profesional. El ex Argentinos Juniors trabajará de manera diferenciada por las próximas tres semanas, aproximadamente. El otro que no estará presente es el arquero Sebastián Sosa, convocado a la Selección de Uruguay.