La lupa sobre Zion Williamson, cláusula de penalidad en el caso de que pierda la línea

Desde hace un tiempo las luces de la NBA le apuntan a Zion Williamson, pero no por todo su talento y su potencia física. El jugador de New Orleans Pelicans está en el centro de la escena por sus problemas con el peso. El ala pivote, de 22 años, no luce demasiado disciplinado respecto de los cuidados que debe tener para mantenerse en forma. Por lo tanto, la franquicia determinó que le aplicará algunas multas que podrían hacer perderle una cantidad importante de dólares.

Si bien es real que el contrato de Zion con los Pelicans es impactante - 193 millones de dólares por cinco temporadas- , la organización le anunció al jugador que puede ganar mucho más dinero por objetivos alcanzados, pero que también l e quitará de la suma original si incumple con los pesajes diarios a los que debe someterse . El basquetbolista tuvo muchos problemas con lesiones debido a que siempre estuvo por encima de su peso y hasta se llegó a mencionar que volvió a una pretemporada con casi 10 kilos de más.

Zion Williamson jugó apenas 24 partidos en su primera temporada, 61 en la segunda y en la tercer no participó de ningún juego oficial con los Pelicans Chris Graythen - Getty Images North America

Trascendió que en caso de formar parte de alguno de los mejores quintetos de toda la NBA (primero o segundo), es nominado como MVP de la temporada o es nombrado Jugador Defensivo del Año, el basquetbolista de 1,98 y 129 kilos podría llegar a embolsar 231 millones de dólares en el período de su contrato.

Sin embargo, el periodista Christian Clark informó que existe una cláusula con la que buscarán que Williamson mantenga su línea: “ Según fuentes de la liga, su contrato estipula que se pesará periódicamente durante la totalidad de su nuevo contrato. La suma de su peso y porcentaje de grasa corporal debe ser inferior a 133 kilos. Si no es así, se puede reducir la cantidad de dinero garantizado en su contrato ”.

Williamson disputó solamente 24 partidos en su primera temporada, 61 en la segunda y directamente no participó en la 2021-22, a raíz de una fractura en el pie derecho. La cantidad de tiempo que estuvo inactivo es lo que preocupa a los directivos de los Pelicans y también a su entrenador, Willie Green, que pretende contar con él en su mejor condición física. Por el momento, es todo un interrogante.

Zion fue elegido en el Draf de 2019 con el número 1 y desde entonces todo esperan que sea al jugador más dominante de la Liga. Sin embargo, las lesiones y los problemas con el peso lo convirtieron en una pesadilla para los Pelicans. Por el momento, aseguran que está en 128 kilos, el peso ideal para su cuerpo, ya que sufre particularmente por sus rodillas.

Zion Williamson es el segundo jugador con más kilos de la NBA, sólo por detrás de Jusuf Nurkic, que mide 13 centímetros más (2,11) y pesa 131 kilos Chris Graythen - Getty Images North America

Las alarmas de la organización se encienden porque la relación peso y altura de Williamson (1,98 metro) es un tremendo dolor de cabeza. Tanto que apenas un jugador de la competencia es más pesado que él y le lleva 13 centímetros de diferencia: Jusuf Nurkic mide 2.11 metros de altura y pesa 131 kilos. Incluso, el resto de los hombres pensados de la NBA están todos por encima de los 2 metros y le llevan 10 centímetros o más de diferencia, pero aún así cargan menos kilos: Andre drummond (2.08 y 126), Joel Embiid (2.13 y 127), Nikola Jokic (2,11 y 128.8) y Robin López (2.13 y 127.5).