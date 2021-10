Zion Williamson: volvió con 136 kilos, todavía tiene contrato por 40 millones y ya no saben qué hacer con él

“Zion Williamson pesa casi 130 kilos. No puede jugar así, es mucha presión para las rodillas”. La profecía del legendario Charles Barkley parece que está tomando cada día más preponderancia. La gran apuesta de la competencia, el niño predestinado a tener un lugar junto a su Majestad, Michael Jordan, y el Rey, LeBron James, no logra acomodarse porque su físico lo está traicionando. Apenas 21 años y una proyección imposible de dimensionar, pero la joya de New Orleans Pelicans de 1,98m, regresó de sus vacaciones con 7 kilos de más y se encendieron nuevamente las alarmas porque en la franquicia creen que con ese peso volverán a acecharlo las lesiones.

No es momento sencillo para este chico que se aseguró 125 millones de dólares antes de debutar en la NBA y que todavía le quedan por cobrar US$ 40 millones en tres temporadas. La apuesta por su potencia era la principal carta para el futuro la organización y ahora su futuro vuelve a estar bajo la lupa. No logran equilibrar su cuerpo y algunas actitudes de Zion inquietan a los Pelicans. Ya no saben qué hacer con él.

Zion Williamson 2021 media day (top) and media day 2019 (bottom) pic.twitter.com/xrZ3GbxWjR — ً (@LakerFern) October 14, 2021

El jugador se sometió a una cirugía durante las vacaciones para soldar una fractura en el pie... pero no se lo comunicó a las autoridades del equipo. Desde entonces está fuera de acción. La semana pasada, la franquicia comunicó que la estrella será reevaluado en dos semanas y aún no tienen un calendario establecido para su regreso.

Los antecedentes son abrumadores: se perdió 48 partidos en la primera temporada y 11 en la segunda. Esta recién comenzó y ya se sabe que se perderá, al menos, los primeros diez encuentros.

La salud de Zion es un verdadero acertijo para los Pelicans, ya que según Bleacher Report los ejecutivos de la NBA están “monitoreando” la situación de Williamson con los Pelicans. Su peso actual es el punto de discordia, porque informan que Zion acusó 136 kilos tras sus últimas vacaciones y los informes contabilizaron un aumento de 11 kilos desde su primera temporada en la máxima liga de baloncesto. El sitio oficial de la NBA informa actualmente que su peso es de 129 kg.

Con esos “oficiales” 129 kilos, Williamson es el tercero entre los más pesados de la NBA, sólo detrás de dos jugadores que lo superan por más de 20 centímetros en altura: Tacko Fall (2,26m y 141 kilos) y Boban Marjanovic (2,24m y 132).

Zion en Pelicans

Pero no es un detalle menor lo que le sucede al chico de Carolina del Norte, porque arrastra problemas físicos desde su última temporada en Duke, en la NCAA, con una rodilla derecha que le dio varios dolores de cabeza. Primero fue un esguince. Luego, durante la Summer League de la NBA, ya con los Pelicans, sufrió un golpe que lo dejó fuera de los partidos de preparación. Y en plena pretemporada para su temporada inicial, sufrió la rotura parcial del menisco lateral derecho y se perdió los primeros 44 encuentros.

Zion Williamson realizó una plan de reeducación física: le enseñaron a caminar y a correr de una forma diferente para cuidar sus articulaciones USA TODAY

Según el equipo médico de la franquicia, tendría el tipo de constitución y metabolismo que le permite ganar y perder peso fácilmente. Sin embargo, fueron los fanáticos los que pusieron especial atención en el físico de Zion, con publicaciones en las redes sociales, en las que hay imágenes que demuestran que la contextura del jugador de los Pelicans no es la misma que la que lucía cuando llegó a la competencia.

Se trabaja desde hace un tiempo en mejorar en este punto, incluso, el propio Zion en una charla con Men’s Health sobre cómo cambió su dieta y régimen de ejercicio para mejorar la flexibilidad. “No quiero llegar a un punto en el que piensen, que si perdí mucho peso no voy a estar fuerte. O que no puedo hacer ciertas cosas que antes hacía. Creo que debo encontrar un balance. Creo que puedo alcanzar un equilibrio con respecto a mi peso y mi acondicionamiento físico”. El staff técnico de los Pelicans trabajó sobre la cadena cinética de su cuerpo para lograr una mayor calidad de movimiento para cuidar sus articulaciones. Se trató de acentuar la coordinación y la destreza. Un plan similar aplicó Golden State Warriors con Stephen Curry, ya que el base en sus primeros años en la franquicia sufría porque sus tobillos no les respondían a las exigencias de la competencia.

Zion Williamson de New Orleans Pelicans posa para las fotos durante el Media Day Sean Gardner - Getty Images North America

Sin embargo, este nuevo peso de Zion, parece tirar para atrás toda la tarea realizada por la franquicia, es por eso que hay cierto disgusto con el jugador. Se cree que volverán a dosificar la cantidad de minutos del jugador cuando esté en condiciones de jugar. El entrenador Willie Green deberá trazar un nuevo plan para Williamson, que en sus primeros partidos no podía jugar más de 15 minutos . Cuando logró tomar algo más de ritmo sus números demostraron por qué los Pelicans tienen tanta paciencia con el chico: en la temporada 2020/21, cuando reconocían que el jugador pesaba 128 kilos, promedió 27 puntos, 7.2 rebotes y 3.7 asistencias en 33.2 minutos por partido. También acertó el 61,1% de sus tiros desde el campo.

Zion en Duke

Es todo un interrogante saber qué sucederá de ahora en más. Si bien el vicepresidente ejecutivo de los Pelicans, David Griffin, había asegurado que el jugador podría comenzar la temporada sin problemas hace unos días aseguró que en realidad intentó decir que estaría para jugar en esta temporada. Lo concreto es que se desconoce cómo será su retorno, si podrán controlar sus desajustes de peso y si accederá la franquicia a extender su contrato. Ya se hablaba de una posible renovación por 200 millones de dólares por los próximos cinco años. Ante este escenario, ¿quién está dispuesto a comprometer esa fortuna por ZIon?