“Boca jugó muy mal”: el intenso debate entre Damián Manusovich y Cholo Sottile

Este jueves, los columnistas de F90 (ESPN), Damián Manusovich y Cholo Sottile, mantuvieron un intenso ida y vuelta en relación al empate de Boca frente a Nacional por la Copa Libertadores. El conjunto xeneize igualó 0 a 0 en el encuentro de ida, por los octavos de final del certamen continental, y deberá ganar en su cancha para clasificar de fase.

Al respecto, ambos periodistas marcaron sus diferencias respecto de la eficacia del planteo de Jorge Almirón para jugar en el estadio Parque Central. Según Sottile, a pesar del resultado, Boca no tuvo un buen desempeñó, mientras que Manusovich puso en valor el empate logrado en condición de visitante.

En primera medida, Sottile les preguntó a sus compañeros “en qué momento Boca se transformó en un equipo tan resultadista”, a lo cual Damián respondió con una chicana: “¿No decís siempre que el fútbol es por plata, que hay que ser inteligentes?”. “¿Quién dijo que lo de ayer fue inteligente, y que jugar la Copa es jugar mal?”, le repreguntó el Cholo.

Acto seguido, el exfutbolista de San Lorenzo cuestionó que, si se tratara de otro entrenador que no fuera Almirón, la estrategia sería valorada. “Lo hace Simeone y es espectacular, lo hace otro y es un desastre”, ejemplificó. “No me compares”, le pidió, con suficiencia, Sottile.

Un rato después, el Cholo recogió el guante, y admitió que “si el partido de anoche lo hacía Ibarra (por el exenternador de Boca)”, la crítica hubiera sido más severa. Luego, más enfático, sentenció: “Almirón está a punto de cumplir cuatro meses en Boca, y anoche jugó muy mal”. “Para mí, no es muy mal. No estoy de acuerdo con vos”, lo cruzó, insistente, Manusovich.

Después, Sottile criticó la decisión del DT de incluir en el once inicial a Campuzano y Varela, siendo que ambos juegan en la misma posición. Manusovich contestó respaldado en los dichos de Almirón en la conferencia de prensa, quien dijo que la idea era tener mayor posesión del balón. “Agrandó a un equipo con muchas limitaciones”, replicó el Cholo.

Seguidamente, tomó la palabra la periodista Morena Beltrán, quien le dio la razón a Manu en que Boca, en el primer tiempo, “tuvo más la pelota” que su rival. Al mismo tiempo, la analista consideró que, con su decisión, Almirón sacrificó “demasiado” su idea. “En la balanza, le estás quitando más identidad a tu equipo y estás respetando demasiado al rival”, concluyó. A su turno, el periodista Chavo Fucks se mostró de acuerdo con el análisis de la cronista.

Sobre el final del intercambio, el exfutbolista interpretó la estrategia de Almirón que, a la vista de cómo se plasmó, fue fallida. “Creo que lo que pensó es control en el medio, como en algún momento tuvo, y después, atacar por las bandas con el tándem Weigandt-Advincula, que ayer no le funcionó, y por izquierda Medina por adentro y Fabra por afuera”. Inmediatamente, Sottile lo cuestionó y le dedicó otra chicana: “Comentamos el partido que no se jugó. (...) No fue un planteo inteligente. Boca jugó decididamente mal”.

