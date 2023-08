El irónico posteo de Alejandro Fantino sobre una recurrente frase utilizada en el mundo del fútbol

escuchar

Este martes, a través de su cuenta de Instagram, el conductor Alejandro Fantino hizo un comentario mordaz sobre el discurso futbolero argentino e ironizó respecto de una frase en particular que se utiliza muy recurrentemente para explicar un aspecto de este deporte. A la vez, analizó de manera crítica las transmisiones deportivas en la televisión, mientras miraba el partido entre River Plate e Internacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En sus historias de Instagram, Fantino apuntó: “Hay frases que no logro entender”. Y añadió los emojis de risas. En la siguiente publicación, explicó a qué se refería: “Volumen de juego dicen cada tres minutos en la tele”, tras lo cual, citó la definición enciclopédica de la palabra en cuestión, muy en boga en nuestros días para caracterizar a un equipo que hace circular la pelota con frecuencia y consistencia.

“El volumen es una magnitud escalar definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Es una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones. En matemáticas, el volumen es una medida que se define como los demás a partir de una distancia o tensor métrico”, precisó, con aspiración catedrática.

Alejandro Fantino, crítico de los conceptos que se emplean Canal 26

Acto seguido, subió otro mensaje, pero esta vez, referido a las transmisiones de fútbol en la televisión. “95 minutos de fútbol y uno se da cuenta que no hay un sólo segundo de silencio en los relatos y comentarios. Personalmente, yo prefiero algo más calmo, ¡¡no te dan respiro!! Necesito escuchar al público, a los jugadores etc. Es imposiblo. Banco un relato asi para radio, no para televisión”, admitió ‘Fanta’, quien en los años 90′ y principios de los 2000 trabajó como relator en ambos medios.

En otro orden, ya en modo hincha, el periodista compartió una serie de insultos que, por la hora de la publicación, muy posiblemente, se referían a la victoria de River ante Inter. “Pero la p... madre. ¡Qué or... tienen!”, escribió Alejandro, quien es un confeso fanático de Boca.

El cambio de discurso en el mundo del fútbol según Fantino

En ese sentido, días atrás, el creador de Neura Media analizó el cambio de discurso en el fútbol a lo largo del tiempo, y como esta modificación lo afectó profesionalmente. “En los ‘90, decías wing y te miraban raro. Después, se pasó a decir extremo, y no sé cómo se dice hoy”.

En una suerte de genealogía de su profesión, Fantino dijo que el discurso de Monchi, el renombrado director deportivo español, “pasó al periodismo en Europa, y el discurso periodística de Europa pasó a al Argentina”, lo cual produjo que muchos colegas suyos hablen en los mismos términos que “la escuela de Monchi”.

La fuerte crítica de Alejandro Fantino al periodismo deportivo

Sin esquivarle al bulto,, el exconductor de Animales Sueltos (América TV) admitió, luego, que él no “maneja” el discurso del periodismo deportivo actual, por lo cual, “no podría relatar un partido de fútbol”. “Hoy, me costaría”, confesó, respecto de poder practicar el oficio que ejerció en la década del ‘90 como narrador de la campaña de Boca en Radio Mitre.

LA NACION