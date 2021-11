Un “Batman” aterroriza ladrones en México: los ata a postes y los maquilla como el “Joker”

No es Ciudad Gótica: es Tamaulipas. En el estado de México se registró un particular hecho que tiene consternados a los habitantes: los delincuentes de la zona están apareciendo atados a postes y maquillados con pintura blanca y roja. Lo particular es que los detenidos resultan con una pintura facial parecida a la del Joker, popular personaje de cómics que surge como enemigo de Batman.

Sin saber con exactitud quién lleva a cabo estas detenciones -no se sabe, por ejemplo, si se disfraza de Batman o no-, se conocieron imágenes de los delincuentes maquillados: tienen la línea roja de la sonrisa y varios letreros en el cuerpo, que dicen “Soy rata”.

Los detenidos tienen un maquillaje parecido al del Joker, popular personaje de cómics enemigo de Batman Twitter @LsrHidalgo

¿Un “justiciero” enmascarado?

El fin de semana se viralizaron las imágenes de otros delincuentes que fueron detenidos por el “Batman de Tamaulipas”. Según las fotos que circularon en redes sociales, las personas, tal como los presuntos ladrones del primer ejemplo, estaban sin camisa y con letreros de “Soy rata” pintados con la reconocida pintura blanca y roja.

El Heraldo, de México, indicó que unas de las “víctimas” de esta práctica aparecieron atadas en un semáforo de la zona de Río Bravo.

Las autoridades trasladaron a los señalados a la comisaría y, según los testimonios vecinales, sí se trataba de una pareja de ladrones del lugar.

Los medios locales, sin embargo, creen que posiblemente se trate de un caso de la mal denominada “justicia por mano propia” llevada a cabo por varios vecinos y no por una sola persona. Menos aun por un “Batman”.

Eso sí: según el medio Excelsior, la mencionada pareja de asaltantes, la que apareció atada en un poste y maquillada, confesó su delito. El hombre, al parecer, le habría quitado sus pertenencias a una transeúnte.

Los delincuentes de la zona están apareciendo atados a postes y maquillados con pintura blanca y roja Twitter @LsrHidalgo

Aun así, no se conocen mayores detalles al respecto y algunos internautas incluso bromean: dicen que se asomarán al cielo de Tamaulipas para ver si detectan la batiseñal.

La invitación de las autoridades es a denunciar este tipo de delincuentes y no alentar expresiones ilegítimas que atenten contra las directrices principales de justicia consignadas en los diversos códigos oficiales.