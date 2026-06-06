Quiénes son los jugadores favoritos para el Mundial 2026, según Google

A pocos días de comenzar el Mundial 2026, la fiebre futbolera ocupa cada vez más espacios, incluidas las búsquedas en la web. La herramienta Google Trends permite conocer cuáles son los jugadores que generan más consultas en todo el mundo.

Al introducir un término en la pestaña “Explorar”, la plataforma evalúa su popularidad relativa mediante un índice del 0 al 100. En la Argentina, no hay dudas, el gran volumen de búsquedas web se lo lleva Lionel Messi, quien eclipsa el interés por sus colegas internacionales.

De acuerdo con Google Trends, el jugador más buscado en la Argentina en el último mes es Lionel Messi

Sin embargo, al ampliar el universo futbolero, el techo de búsquedas del último mes lo marcó Cristiano Ronaldo, cuando se consagró campeón de la Saudi Pro League.

En este caso, al consultar por los futbolistas que participarán de la próxima Copa del Mundo, muestra las ocho figuras principales, además de un gráfico que muestra la evolución de interés a lo largo del tiempo. Conocé quiénes son los nombres favoritos de la audiencia.

Si se amplía el parámetro a todo el mundo, el jugador más buscado es Cristiano Ronaldo, según Google Trends

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial a los 41 años HANNAH MCKAY - X03696

Cristiano Ronaldo es el jugador más buscado en el último mes en todo el mundo. Con 41 años va camino a disputar su sexto mundial, con el anhelo intacto de levantar el único trofeo que le falta a su exitosa carrera: la Copa del Mundo. Estuvo cerca en 2006, cuando Portugal fue eliminada en semifinales contra Francia. En Qatar, el sueño se frustró antes, en cuartos de final contra Marruecos. En aquella ocasión, hubo rumores roces entre Ronaldo y el cuerpo técnico por no ponerlo como titular.

Sin embargo, las diferencias parecen haber quedado atrás, ya que el goleador permanece como capitán de la selección en este certamen. La lista de convocados también incluye grandes nombres como Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes y Nuno ‌Mendes. Se enfrentarán a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en el Grupo K. Si logran coronarse como campeones, sería la primera estrella para el escudo portugués.

Lionel Messi

Lionel Messi disputará su sexto Mundial y buscará defender el título de campeón del mundo Gustavo Garello - AP

Lio Messi aparece segundo en las consultas web internacionales, con 35 puntos de promedio en el último mes. Con este mundial, el rosarino escribe el sexto capítulo de una historia que empezó en 2006 con su debut a los 19 años, siguió con numerosas frustraciones, incluida la final perdida contra Alemania, y finalizó con la coronación de gloria en Qatar 2022.

En esta ocasión, el capitán de la Selección buscará defender el título de campeón y la cuarta estrella para la Argentina. La Scaloneta se encuentra en el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria.

Neymar Jr

A pesar de sus lesiones, Neymar logró quedar en la lista de 26 convocados de Brasil para el Mundial Martín Mejía - AP

Neymar Jr. completa el podio de las búsquedas, detrás de CR7 y el capitán argentino. Después de muchas especulaciones, se confirmó que el brasileño entró en el listado de 26 convocados y podrá disputar su cuarto mundial. Sin embargo, esta vez no lo hará como su capitán y probablemente no forme parte de la formación titular. Todas estas modificaciones se deben a las numerosas lesiones que sufrió en el último tiempo, que le impidieron estar disponible para la selección brasileña desde 2023.

En Estados Unidos, Brasil tiene como objetivo su sexta Copa del Mundo y terminar con la sequía de 24 años sin ningún título mundial. Y el primer paso de ese sueño demanda superar el Grupo C, donde también están Marruecos, Haití y Escocia.

Kylian Mbappé

El goleador Kylian Mbappé disputará su tercer mundial, luego de salir subcampeón en 2022 (Fuente:Getty Images)

Kylian Mbappé quedó fuera del podio de las búsquedas pero retuvo el cuarto lugar. El delantero francés disputará su tercer mundial, tras haber salido campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Además de la tercera estrella para su selección, Mbappé también buscará romper el récord de goles en un mundial, que actualmente lo tiene el alemán Miroslav con 16 tantos. Debería anotar cinco veces para poder superarlo, sin embargo, Lionel Messi podría alcanzarlo, ya que tiene 13 goles a su favor.

El equipo francés lidera el Grupo I y se enfrentará a las selecciones de Irak, Noruega y Senegal.

Lamine Yamal

El Mundial de 2026 será la primera participación de Lamine Yamal en una Copa del Mundo Khalil Hamra - AP

Lamine Yamal aparece quinto en las búsquedas web, según Google Trends. A sus 18 años se encamina a jugar su primera Copa del Mundo y lo hará con el número 19 en la espalda, el mismo que usó Messi en su debut en 2006. La Roja comparte el Grupo H con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Tras haber sido el campeón de la Eurocopa 2024, se posiciona como uno de los favoritos para este certamen.

Vinicius Júnior

Vinicius Junior es una de las estrellas del seleccionado brasilero Bruna Prado - AP

Vinicius Júnior se encuentra sexto en las búsquedas de Google de cara al Mundial. El delantero del Real Madrid es una de las estrellas de la verdeamarela y llega con un gran respaldo, tras haber sido ganador del premio The Best de la FIFA en 2024. Con el dorsal número siete, tiene como objetivo darle la sexta estrella a Brasil.

No es el primer mundial para Vinicius, ya que estuvo presente en Qatar 2022, cuando los brasileros quedaron eliminados en cuartos de final contra Croacia. En esta edición, comparte el Grupo C, junto a Escocia, Marruecos y Haití.

Erling Haaland

Con Haaland, Noruega logró clasificar a la Copa del Mundo luego de 28 años DeFodi Images - DeFodi Images

El Mundial 2026 no solo será el debut de Haaland, sino que también marcará el regreso de Noruega luego de 28 años de ausencia en la Copa del Mundo. El seleccionado noruego solo participó tres veces de este certamen, 1938, 1994 y 1998, y lo más lejos que llegó fue a octavos de final. Curiosamente, en el Mundial de Estados Unidos, el padre de Erling, Alfie Haaland, estuvo presente como defensor.

El delantero quedó anteúltimo en el ránking de búsquedas, pero tal vez su suerte mejore si los “Vikingos Rojos” hacen un buen papel en Grupo I, donde juegan junto a Francia, Irak y Senegal.

Harry Kane

Harry Kane buscará la redención en su tercera participación mundialista Mike Egerton - PA

Harry Kane cierra el exclusivo grupo de los futbolistas más buscados en Google. El capitán del seleccionado inglés encara su tercera participación mundialista, donde buscará la segunda Copa para Inglaterra y la redención, luego de que su penal fallido en Qatar le costara la eliminación en cuartos de final.

Actualmente, el delantero es una de las grandes estrellas del Bayern Múnich donde ganó la Bota de Oro europea tras marcar más de 60 goles en la temporada. Acompañado de figuras como Declan Rice, Bukayo Saka y Jude Bellingham, se enfrentará en el Grupo L a las selecciones de Croacia, Panamá y Ghana.