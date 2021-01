Boca - Santos fue un partido "sin arcos", dijo Mariano Closs

Boca y Santos no se sacaron ventajas en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

Mariano Closs calificó al choque entre Boca y Santos por una de las semifinales de la Copa Libertadores como un partido "sin arcos y lamentó la falta de situaciones de gol que tuvo el encuentro.

"Fue un partido sin arcos, muy estudiado, muy a no fallar", resaltó Closs al ser consultado por el conductor del programa ESPN90 Sebastián Vignolo.

Luego, Closs explicó que hasta el partido por la revancha que se disputará la próxima semana, se va a especular sobre a qué equipo le sentó mejor este resultado. "Ahora se va a poner en tela de juicio sobre lo que viene la semana próxima. Si va a salir a atacar Santos y si Boca tiene un juego de contraataque", remarcó el periodista.

Con respecto al nivel de juego del equipo de Miguel Angel Russo y su rival, Closs destacó: "Hoy se respetaron demasiado, nadie quiso hacer nada de más que lo perjudique. No hubo ninguna propuesta, es más, me parece que no hubo ni situaciones de gol".

Luego, el relator advirtió que Boca puede convertir jugando de visitante por su gran potencial en el juego aéreo. "Boca tiene chances de jugar la final, no me imagino que Santos por ser local vaya con todo", agregó Closs.

El comentarista y exjugador Diego Latorre remarcó las posibilidades del conjunto xeneize de cara al partido de vuelta: "El público ahora no existe, o sea, no es una presión extra. Boca está con más posibilidades que Santos, por ese supuesto valor del gol de visitante".

Sobre la jugada de un aparente penal de Carlos Izquierdoz sobre el jugador brasilero Marinho, tanto Closs como Latorre coincidieron y contestaron que para ellos había sido falta del defensor de Boca y que se debería haber cobrado la sanción.