Gabriel Batistuta fue contundente al ser consultado sobre cómo le irá a la selección argentina en el Mundial 2026
El exfutbolista fue invitado por la FIFA para el sorteo de la fase de grupos que se celebrará en Washington
Desde Washington, en los Estados Unidos, donde se celebrará este viernes el sorteo del Mundial 2026, Gabriel Batistuta habló sobre cómo ve a la selección argentina de cara a la competición del próximo año y fue contundente con su pronóstico.
En diálogo con TyC Sports, el exjugador de la Roma, Inter, Fiorentina, entre otros, no dudó a la hora de poner a la Argentina como la gran candidata a ganar el título en un Mundial que será especial por los 48 equipos que lo conforman, siendo este el estreno de un nuevo formato que desplaza a los anteriores con 32.
“En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, afirmó Batistuta, quien convirtió 55 goles con la camiseta de la selección argentina, y fue uno de los goleadores históricos.
Conocedor del puesto y las mañas de los delanteros, Batistuta se refirió a la confección del equipo y cómo manejar los egos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los dos delanteros que tiene a disposición Lionel Scaloni. Según su forma de ver, ambos podrían jugar juntos en un mismo equipo.
“Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente, podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos”, lanzó el oriundo de Reconquista, Santa Fe, que fue invitado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para presenciar el sorteo del Mundial que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.
Batistuta disputó tres mundiales con la selección argentina. En 1994 tuvo su debut y en 2002 fue su último certamen con la celeste y blanca. Con la experiencia a cuestas, el exjugador fue categórico al afirmar que la selección de Scaloni volverá a jugar una final e intentará sumar una nueva estrella al escudo.
Por último, se refirió a cómo fue su periodo de recuperación en la pandemia, cuando decidió operarse los tobillos para poder volver a caminar. “Cuando empezó la pandemia me operé en Suiza. Me pusieron una prótesis en cada pierna y estoy muy bien: sonrío, puedo caminar y hacer una vida normal. Eso me salvó la vida; hoy disfruto, juego al pádel, aunque no debería, y practico mucho golf”, expresó antes de culminar el contacto con el periodista Ariel Senosiain.
Cuándo es el sorteo del Mundial 2026
Este viernes, desde las 14 (hora argentina), en Washington, se dará el sorteo del Mundial 2026 que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá.
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo este evento en el Kennedy Center de Washington con la participación de Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez como personalidades destacadas de diferentes rubros.
La ceremonia se podrá ver en vivo por televisión en la Argentina a través de TyC Sports, Telefé, DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
