El sorteo del Mundial 2026, en vivo: cómo ver online la ceremonia
En el evento que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, se conformarán las 12 zonas de la primera ronda
Este viernes, desde las 14 (horario argentino), se realiza el sorteo de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El evento, que determinará los rivales de cada participante en la primera ronda, se realiza en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TV Pública, DSports, ESPN y TyC Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ y FIFA+. Además, LA NACION cuenta con un simulador en el que se puede jugar a armar las zonas.
La selección argentina, campeona en ejercicio, es cabeza de serie, por lo que integra el Bombo 1 junto a otras potencias y los tres anfitriones, que son los únicos que ya saben en qué grupo van a estar: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D. Como es habitual, habrá un equipo de cada bombo -cuatro en total, ordenados por ranking FIFA- por zona, con una única restricción: no puede haber países de una misma Confederación, a excepción de Europa, que por tener 16 cupos tendrá un límite de dos representantes por grupo.
Cómo ver el sorteo del Mundial 2026
El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora argentina) en Washington D.C., Estados Unidos. Se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports, TyC Sports, ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas FIFA+ y Disney+. Además, el sábado a las 13 también se transmitirá en la plataforma de la FIFA el anuncio del fixture completo de la Copa del Mundo con sedes, días y horarios de los 104 partidos.
Bombos para el sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
