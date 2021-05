Boca: Sebastián Vignolo dijo que este es “el equipo que siempre soñó el Consejo” y Oscar Ruggeri lo cruzó

El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, sentenció que “este es el Boca que siempre soló el Consejo de fútbol de Boca”, y sus compañeros Oscar Ruggeri y “Chavo” Fucks lo cruzaron. “No me dejaron ni arrancar, ya me están peleando”, contestó Vignolo ante la interrupción de sus colegas.

Luego, Ruggeri argumentó por qué no estaba de acuerdo con la opinión del “Pollo”: “No sé cuánto hace que me pusieron un equipo ahí que tenía ese que se volvía loco por jugar en Boca (por Lucas Torreira), (Edinson) Cavani de 9, Marcos Rojo, Paolo Guerrero. Vamos a armar el equipo que querían: (Sergio) Romero, (Fabricio) Bustos, (Carlos) Zambrano, Rojo”, lo contradijo el “Cabezón” al animador televisivo.

En su defensa, Vignolo respondió: “Yo creo que el Consejo convenció a (Miguel Ángel) Russo de que lo mejor lo tenía adentro, que tenía que animarse, y que no tenía que tener miedo de nada, y que si no llegaba al otro tenía a éste”. “Ah, no, ¿y el ‘Pulpo’ González para que vino”, repreguntó Fucks. “Me nombras un caso que no tengo idea”, respondió el relator.

Enojado por la falta de méritos a Russo, el exjugador campeón del mundo en México 86′ concluyó: “No me digan que le comieron la cabeza a Miguel. Dale, por dios. Está bien, yo te entiendo que están haciendo las cosas bien, porque le están dando un lugar a los chicos. Quien los puso fue Miguel, no me vengan ahora porque las cosas están bien a sacarle mérito y dárselo a los otros (por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado). Dale, pónganlo a Miguel una vez acá arriba”, cerró.

