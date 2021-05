Para Gustavo López, Independiente no debió contratar a Julio Falcioni en pandemia: “Es un hombre mayor”

El periodista deportivo Gustavo López apuntó contra la dirigencia de Independiente por haber contratado al entrenador Julio César Falcioni en el marco de la pandemia del coronavirus. Además, López calificó como “perdedores” a algunos de los jugadores que forman parte del actual plantel del “Rojo”.

“Me preguntaron un día en un programa partidario de Independiente. ¿Qué opinás de la contratación de Falcioni? Y digo: hola, qué tal, buenas noches, la opinión mía de la contratación de Falcioni en Independiente es la siguiente: creo que es un buen entrenador, es un técnico con todas las letras, pero yo, en pandemia, no elijo a una persona mayor, que tiene que estar en la casa, y que tiene riesgo. Porque estamos en pandemia. (...) Es la realidad, muchachos. Hoy, un tipo que tiene complicaciones de salud... Pero por él, eh. No por Independiente”, explicó el comentarista de fútbol en Radio La Red. A su vez, el “Flauta” aclaró que, “sin pandemia”, sí hubiera contratado a Falcioni como director técnico del club de Avellaneda.

Luego, el animador televisivo aclaró que quiere “lo mejor” para el técnico, y realizó una analogía con su trabajo: “Lo que más quiero de Falcioni es que se recupere de todo lo suyo. Que tenga salud, que esté bien él, la familia. Lo aprecio mucho, es una gran persona, un gran laburante. Ahora, yo, en pandemia, me dicen: che, Gustavo, tenemos que elegir un relator. No voy a buscar a un tipo que tenga operaciones, enfermedades prexistentes y más de 65 años. No de malo, lo quiero cuidar”, explicó.

Además, López cuestionó que Independiente haya sido dirigido por tres técnicos distintos en lo que va de la Copa de la Liga 2021: “Lo que está pasando en Independiente no pasa en ningún club de la Argentina: lleva 12 partidos, dirigió algunos Falcioni, algunos (Omar) Piccoli y algunos (Pedro) Monzón”. Sobre “Moncho”, tras aclarar que lo quiere y lo respeta, recordó que “desde el año 2017 hasta el 2021 dirigió Argentinos de Quilmes. Ascendió de la C a la B. Antes, estuvo en Güemes, Tristán Suárez y Flandria. Y de repente, está en Independiente. ¿Lo merece? Sí, fue un crack en Independiente. Fue un tipo muy querido”, añadió.

Por otra parte, el periodista de ESPN criticó a los futbolistas del “Rojo” tras indicar que son “una máquina de perder”: “Son muchachos distraídos, que no sabe si le gusta esto, si le gusta lo otro, si le gusta vivir, si están concentrados, si están metidos. Unos dicen que se le fue la novia a no sé dónde, entonces está deprimido. Son todos problemas. Son muchachos que hace años que son problemas, ni una solución. Ni un partido importante ganan. Vos les decís: muchachos, este partido es clave. Miren que si ganamos hoy, clasificamos. Pierden”.

Gustavo López

Finalmente, el cronista cruzó a los hinchas por su deseo de que el equipo juegue la Copa Libertadores, cuando en el torneo local, no puede clasificar siquiera a la zona de playoffs: “Hay que ser 4° de 13, no de 26. Es un torneo de 13 equipos y no se puede meter. ¿Cómo vas a jugar (la copa) si no podés salir 4° de 13, no de 26?″, concluyó.

LA NACION