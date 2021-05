Sebastián Vignolo reveló a qué personaje del fútbol le “cuesta” criticar: “Lo quiero”

El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, contó este lunes que le “cuesta” criticar al vicepresidente de Estudiantes (LP), Juan Sebastián Verón, por la amistad que los une desde antes que ambos fueran famosos.

“Me dolió cuando le gritaban en la cancha, me tocó ir a relatarlo y la gente le gritaba. Me dio una bronca, tenía una calentura. Cuando te decían los (hinchas) de Estudiantes que armaban equipos que no les gustaban, lo teníamos que decir”, admitió el “Pollo”. Además, Vignolo dijo que se trata de una persona con la que compartió muchas cosas: “Lo quiero, es un amigo”, admitió.

La confesión del relator llegó tras un debate en torno a las acusaciones por parte de los usuarios de redes sociales sobre los motivos por los cuales los periodistas del programa opinan acerca de los diferentes temas del fútbol: “Muchachos, realmente, me importa un bledo la política nacional en los clubes. Nada. Hablo de fútbol, del juego. Iba a decir me chupa un h...o. No me interesa en lo más mínimo. (...) Ni entiendo, ni sé quién está, ni quién no está, ni a quién bancan, ni a quién no bancan. Así que la verdad, desde ese lugar, estoy recontra tranquilo”, sentenció el conductor.

Juan Sebastián Verón, el actual presidente de Estudiantes, festeja el título del Apertura 2010 con una remera en homenaje a Prátola

Un rato antes, Federico Bulos había aclarado que Boca “hace tres años que gana el 85% de los partidos”, y aclaró que eso incluía a la gestión de Daniel Angelici al frente del club. Ante la salvedad que marcó Bulos, Oscar Ruggeri le preguntó si cuando criticaba a Angelici lo hacía “bien”, o “alguien” le decía lo que debía opinar. “Nunca nadie me dice lo que tengo que decir”, respondió el “Negro”. Sabiendo la respuesta que obtendría por parte de su compañero, Ruggeri sentenció: “Decí lo que viste ayer y dejá de decir: yo era crítico, como que te querés limpiar”.

Sobre los que piensan que los participantes del programa tienen intereses a la hora de opinar, el “Cabezón” dijo que les dan “lástima: “Yo firmo un contrato con esta empresa con absoluta libertad, y vengo y no me dicen nada de lo que tengo que decir”.

Por su parte, el panelista Sebastián Domínguez reflexionó: “Vos criticas algo y sos anti. Decís algo que está bien y estás ensobrado. Ojalá tuviese el futuro resuelto, pero la verdad que no me pasa”.

Finalmente, el periodista Daniel Arcucci indicó que se trata de “una fantasía permanente” por parte de los hinchas: “Vos criticas a (Juan Román) Riquelme y te dicen: cómo se nota, estás ensobrado de Angelici. Hay una fantasía de que cada opinión que uno emite acá es porque hay una segunda o tercera intención”, concluyó.

LA NACION