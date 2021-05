Oscar Ruggeri les pidió a los dirigentes políticos que “dejen de pelear” en medio de la pandemia: “Nos estamos muriendo”

El panelista de “ESPN F90″, Oscar Ruggeri, volvió a hacer un nuevo descargo con relación a la situación que atraviesa el país por la pandemia, les dijo a los dirigentes políticos del oficialismo y la oposición que “dejen de pelear”, y les pidió que “se unan” para conseguir vacunas contra el coronavirus para la población argentina. Además, Ruggeri sentenció: “Nos estamos muriendo”.

Advertido del estado de ánimo de su compañero, el conductor Sebastián Vignolo interpeló al “Cabezón” y le dijo que lo veía “saturado”. Efectivamente, Ruggeri asintió, y agregó: “La estamos pasando mal. No me gusta. Está ‘Pipi’ (Vattimos, exfutbolista), mi consuegro para la gente del fútbol, internado, no la está pasando bien, está en terapia. Lo tuvieron que intubar. Estamos la familia, mandamos saludos, y ‘Pipi’, que tengas mucha fuerza, para meterle para adelante. Estamos esperando ya hace cinco o seis días. Nos dice que mejoró un poquito, vamos a ver hoy”, confesó Ruggeri, visiblemente abatido.

Luego, el “Cabezón” abrió el plano y se refirió a la actualidad nacional: “Ya que estamos, aprovecho para decirle al jefe de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), al gobernador de la provincia (Axel Kicillof), al presidente (Alberto Fernández): dejen de pelear, muchachos, les pedimos por favor. Los ciudadanos normales, comunes: dejen de discutir, a ver si es de este lado, del otro lado. Todos argentinos somos. Nos estamos contagiando todos, nos estamos muriendo, ya murió mucha gente, no pueden pelear, dejen de joder con la política. Hay que sacar este país adelante, que la gente no se muera más, no nos contagiemos más”.

“Junten fuerzas y vayan a buscar las vacunas. Reúnanse con quien se tengan que reunir, pero traigan las vacunas, viejo. (...) No se pelen más. Vengo enojado desde hace unos días con esto”, agregó.

Oscar Ruggeri Captura TV

Además, Ruggeri se refirió a la diferencia entre provincia y ciudad acerca de la presencialidad escolar: “Voy por la General Paz desde Liniers, de un lado están las escuelas abiertas, del otro lado están las escuelas cerradas. Pónganse de acuerdo, comuníquennos. Quero que me comuniquen qué hay que hacer, qué va a pasar, cuándo nos vamos a vacunar. No sabemos para dónde estamos”.

Finalmente, el exfutbolista recordó con nostalgia el comienzo de la pandemia, en relación a la postura de los políticos entre sí, y graficó la cantidad de muertos en la Argentina por coronavirus con una cruda imagen: “Cuando apareció esto el marzo del año pasado, los vi a todos juntos, digo: ah, bueno, qué buena imagen todos juntos, vamos para adelante. No duró nada. Se tiran de la Capital, de la Provincia. (...) 65.000 personas se murieron, el estadio de River Plate entero se murió, seis ciudades como Corral de Bustos se murieron, es mucho para que ustedes encima se peleen. Júntense, únanse y comuníquennos qué tenemos que hacer, y vayan y metanse con la vacunas a ver qué vamos a hacer. Traigan las vacunas y nos vacunamos todos”, concluyó.

