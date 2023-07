Bono recibió en vivo el saludo de su ídolo Ortega, y contó un detalle inédito de la despedida de Maxi Rodríguez

escuchar

Yassine Bounou, más conocido como Bono, fue una de las figuras de la selección de Marruecos en el Mundial de Qatar. Es que la selección africana llegó hasta las semifinales del certamen, donde fue eliminada por Francia y su arquero se erigió como una de las figuras. Al indagar sobre su carrera profesional se conoció que él es amante del fútbol argentino, a tal punto de seguir a River Plate y a Ariel Ortega, uno de sus ídolos en el fútbol.

Al tener una trascendencia durante el Mundial, Bono confesó su idilio por Ortega y el exjugador de la selección argentina le devolvió la pared con un saludo de manera virtual. Tras establecer contacto mediante Instagram y por WhatsApp, la relación entre ambos se fortaleció y se produjo un intercambio de camisetas.

Luego de la finalización de la Copa del Mundo, ambos volvieron a cruzarse en TyC Sports en una charla exclusiva que logró el programa conducido por Gastón Recondo. Durante la entrevista, Bono explicó que fue invitado a la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario, pero debido a sus compromisos con la selección no pudo asistir. Sin embargo, al observar que fue Ortega a dicho encuentro, se “arrepintió” de no hacer el esfuerzo de viajar a la Argentina para encontrarse personalmente.

“El día de Rosario, en la despedida de Maxi, cuando te vi me quería morir. Él me invitó, pero como jugaba con la selección en Sudáfrica y tenía compromisos con mi familia, no pude ir. Tendría que haber ido de cualquier forma (risas). Ya vendrá otro momento para poder juntarnos y hablar”, explicó el arquero, quien tenía del otro lado a Recondo y a Ortega.

El sentido intercambio entre Bono y Ariel Ortega

El Burrito, quien se mostró agradecido por los elogios, le siguió el juego y lamentó que no haya podido estar en el cotejo que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa: “No va a faltar oportunidad de cruzarnos y conocernos personalmente. Quiero felicitarte por los logros conseguidos y la camiseta que me mandaste ya me la robó mi hijo”, explicó el jujeño en un diálogo muy distendido.

En la extensa charla donde Bono aseguró que es “hincha de River”, Recondo estableció un juego imaginario para saber si el arquero podría combatir la destreza del “Burrito”, quien era conocido por sus definiciones picando la pelota. “Yo lo sigo mucho en el Sevilla, es un arquero rápido, complicado de meterle un gol, cuando nos veamos personalmente le voy a patear un penal”, añadió el exjugador de la Sampdoria, Newell’s, entre otros.

Conocedor de cada detalle de su carrera profesional, Bono deslizó que, en sus ratos libres, suele ver compactos de goles de Ortega: “Esos videos te suben el ánimo. Hay un compacto que arman de las 10 mejores picadas de Ortega y los goles a San Lorenzo y a Ferro, con la zurda, son los mejores”, sintetizó.

Para cerrar el contacto, Ortega destacó el conocimiento del arquero, a tal punto de asegurar que sabe más de su carrera que el propio jugador: “Sabe más que yo, es increíble. Hay cosas que él dice y yo no mi acordaba. Quiero agradecerle por el cariño que me tiene y la buena onda al mencionarme”, cerró Ariel.

