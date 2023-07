Martín Fierro: Caramelito vivió un emotivo encuentro con Susana Giménez y reveló el gesto que tuvo con ella

escuchar

La noche de la gala de los premios Martín Fierro 2023 estuvo marcada por momentos emotivos. Muchos de ellos sucedieron arriba del escenario. Pero otros, debajo, como el conmovedor encuentro que se produjo entre Cecilia Caramelito Carrizo y Susana Giménez. La exconductora infantil se acercó hasta la mesa de la diva de los teléfonos para agradecerle efusivamente un gesto solidario que tuvo hace unos años para con Martín, su hermano, cuando luchaba contra una enfermedad neurodegenerativa.

El encuentro entre las dos mujeres fue captado por las cámaras del medio Primicias Ya, pero reproducido luego en las historias de Instagram de Carrizo. En las imágenes se ve a Caramelito de pie que toma de los brazos a Giménez, que permanece sentada. Mientras la exconductora de Caramelito en barra le habla con vehemencia y cariño, la diva la mira con un rostro que expresa conmoción.

El emotivo encuentro entre Cecilia Caramelito Carrizo y Susana Giménez

En una de sus historias en redes sociales, la propia Cecilia Carrizo explicó a qué se debió ese acercamiento que tuvo hacia Susana. La actriz compartió el mencionado video y escribió un mensaje para Giménez: “Siempre te amé con locura. Y hoy pude decirte que jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste por mí y por Martín en el peor momento de nuestra vida”.

Más adelante, en la misma publicación, la expanelista de A la tarde (América) contó cuál había sido el gesto solidario que la diva tuvo para ella y Martín: “Nos mandaste un sobre con la plata para el pasaje para Estados Unidos y una cartita de puño y letra”.

Cecilia Caramelito Carrizo subió varios posteos para agradecer a Susana el generoso gesto que tuvo para con su hermano Ig / @caramelito.carrizo

Caramelito hace referencia en su mensaje al viaje que realizó a los Estados Unidos en 2019 con su hermano Martín, para que este realice allí un tratamiento para la enfermedad que padecía, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En aquel tiempo, los hermanos Carrizo habían solicitado ayuda económica para poder realizar ese viaje. Y Susana ayudó con el dinero para el viaje de ambos al país del norte.

“Sos una mujer tan buena, tan buena... Te merecés lo mejor. Marín y yo te amamos”, finalizó su mensaje en Instagram Carrizo. En otro de los posteos, también con el video del encuentro con Susana presente, Caramelito volvió a transmitir su cariño por la diva: “Me voy a a morir recordando lo que hiciste por Martín. Te amo con todo mi corazón”.

Finalmente, en un tercer posteo, la exconductora infantil publicó una foto de la carta que le envió en su momento Susana Giménez y escribió: “En este sobre me mandaste la plata para el pasaje. La sonrisa de Martín se iluminó como nunca”.

Caramelito Carrizo recordó cuando Susana Giménez le dio dinero para que ella pudiera viajar junto a su hermano Martín a Estados Unidos para hacer un tratamiento contra el ELA Ig / @caramelito.

En la imagen de Susana puede leerse, con la letra de la diva, lo siguiente: “Hola, Cecilia querida: toda la suerte del mundo. Que vuelva nuevo para seguir deleitándonos con su música. Besos enormes: Su”. Como conclusión de su publicación, Caramelito Carrizo escribió: “Susana Giménez sos única”.

El viaje de Martín Carrizo a Miami

Martín Carrizo, el hermano de Caramelito, era un eximio baterista, que se destacó con ese instrumento en el grupo A.N.I.M.A.L. y tocó también junto a grandes figuras de la música nacional como el Indio Solari, Gustavo Cerati y Abel Pintos. En 2017 fue diagnosticado con ELA y a partir de entonces, tanto él como su hermana comenzaron la lucha contra los embates de esa enfermedad del sistema nervioso, que avanzó progresivamente sobre las funciones motrices de su organismo.

Martín Carrizo, baterista de Animal, fue diagnosticado con ELA en 2017

En ese sentido, en 2019 ambos lanzaron una campaña solidaria para poder juntar el dinero para realizar un tratamiento novedoso en Miami. Entonces se buscaba recaudar seis millones de pesos, a los que se llegó a partir de distintos eventos. Ahora se conoce que, en esa recaudación, ocupó un rol importante Susana Giménez, que pagó los pasajes para que ambos hermanos pudieran trasladarse a los Estados Unidos, en diciembre de 2019.

Martín Carrizo viajó a Miami en 2019 para empezar el tratamiento alternativo contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica Instagram

Un año más tarde, Martín Carrizo regresó de los Estados Unidos y contó que ya no podía seguir con el tratamiento en Miami, por los altos costos que eso le insumía. “Siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida para seguir peleando desde mi casa. Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue sacarme de la cabeza qué hubiese pasado si no iba a Miami”, enfatizó el músico, en marzo de 2021.

El posteo de Cecilia Caramelito Carrizo en el que anunció el fallecimiento de su hermano Martín, en enero de 2022 Ig / @caramelito.

Lamentablemente, en enero de 2022, Martín Carrizo falleció a la edad de 50 años. “Decime por favor por dónde sigo”, escribió entonces en sus redes sociales su hermana Cecilia y, luego de agradecer el apoyo que brindaron todos sus seguidores, añadió: “Martín falleció hoy, 11 de enero, a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”.

El domingo por la noche, en la gala de los Martín Fierro, Caramelito Carrizo tomó la decisión de acercarse a Susana para agradecer el generoso gesto que tuvo para con su hermano en un momento crucial de su lucha contra el ELA y, de paso, recordar la solidaridad de la diva a través de sus redes sociales.

