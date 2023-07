“¿Le espía los mensajes a Yanina?”: la chicana de Sebastián Vignolo que Diego Latorre gambeteó al aire

escuchar

Este lunes por la noche, los periodistas Sebastián Vignolo y Diego Latorre estuvieron a cargo de la transmisión del partido que disputaron Boca y Huracán, por la 24° jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en La Bombonera. Una vez finalizado el encuentro, ambos participaron de Equipo F (ESPN), donde analizaron el encuentro que tuvo como ganador a los dirigidos por Jorge Almirón. En ese contexto, el relator le hizo una chicana a su compañero, y junto a Mariano Closs, bromearon acerca de su atuendo.

Mientras los periodistas del programa analizaban el partido jugado entre el conjunto xeneize y el Globo, a la distancia Vignolo y Latorre participaban, expectantes, del debate. “A mí, (Bruno) Valdez no me da seguridad. No me cerró”, señaló el relator, respecto del defensor de Boca. En ese momento, Closs, quien estaba a cargo de la conducción del ciclo ante la ausencia del Pollo, chicaneó a Gambetita: “¿A Diego le cerró? Está cansado, Diego. Está echado”. “Se acostó tarde, ayer”, lo justificó Juan Simón. “No tiene ganas de pelear”, acotó Luciana Rubinska.

Luego, Closs le dijo a Latorre, para estimularlo, ante su presunta falta de ánimo: “Diego, sos una pieza vital en Equipo F”. Entre risas, el ex Boca justificó su poca participación en el debate “para no suponer voces”. Después, el exfutbolista se dispuso a reflexionar acerca del partido, pero Closs volvió a interrumpirlo: “Tenés la misma polera de ayer; te vi, te vimos todos”. Claro: el día anterior, el comentarista deportivo había estado en la ceremonia de los Premios Martín Fierro.

Martín Fierro 2023: Yanina y Diego Latorre, durante la ceremonia Gerardo Viercovich

Nuevamente, Latorre respondió con una sonrisa: “No, es otra polera”. Entusiasmado por el tono jocoso, Vignolo se dirigió al comentarista deportivo y le consultó: “¿Dormiste en el hotel?”. “No, no había... Se festeja igual”, replicó, sin terminar frase. Es que su pareja, Yanina, perdió en la categoría “Mejor panelista” y no ocultó su enojó con la decisión de Aptra.

Para desdramatizar la derrota, Latorre aseguró: “A esta edad, festejamos todo”. “Qué injusticia, eh”, opinó Vignolo, en relación a la victoria de Mariel Di Lenarda en la terna. En tanto, Closs lanzó: “Un beso a Yanina de todo este grupo, que la queremos”. Agradecido, Latorre replicó: “Sí, sí, ayer vi algunos mensajes que le entraron al teléfono”. En broma, Vignolo le consultó: “¿Usted le espía los mensajes?”.

En su defensa, el exfutbolista de Boca Juniors explicó: “No, me dice ‘me escribe algún compañero tuyo’. Entonces ahí sí, ahí me habilita. ¿Cómo voy a espiar?”. Con el objetivo de dar por terminado el tema, Closs remato: “Bueno, ¿qué le pareció lo defensivo de Boca? Salgamos de aquí”.

Durante la gala de premiación, Yanina expresó, con su habitual estilo, su enojo por la decisión de Aptra. “Ustedes, amor, son los únicos que saben lo que es bueno. Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotu..., como que no me importa”, dijo Latorre en su cuenta de Instagram. “Empecé con el vino, ahora voy a comer. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verg… decirles, perdí…”, siguió, enojada. En tanto, sobra su marido, aseguró: “Están todos indignados, me estalla el teléfono, Diego (Latorre) está que se lo llevan los demonios”.

LA NACION